İşler Güçler dizisi ne zaman başlayacak? İşler Güçler yayın tarihi ve kanalı

Geçtiğimiz senelerde yayınlanan ve izleyiciler tarafından çok sevilerek reyting rekorları kıran İşler Güçler dizisi ekranlara geri dönüyor. Yayınlanmasına yeniden başlanacağı ifade edilen dizi hakkında araştırmalar başlamış durumda.

Başrollerinde Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Sadi Celil Cengiz’in yer aldığı İşler Güçler dizisi yeniden Star TV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Covid-19 salgını nedeniyle birçok dizinin çekimlerine geçici süreliğine ara verilmesi ardından eski sevilen diziler yeniden yayınlanmaya başladı. İşler Güçler dizisi de bu dizilerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

İşler Güçler Dizisi Oyuncu Kadrosu

Sevilen dizi İşler Güçler her Perşembe günü düzenli olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Dizinin oyuncularına bakıldığında Ahmet Kural, Murat Cemcir, Sadi Celil Cengiz, Ceren Moray, Şinasi Yurtsever, Gaye Gürsel, Burak Satıbol, Korhan Herduran ve Yılmaz Gruda gibi önemli isimlerin yer aldığı görülüyor.

İşler Güçler Dizisi Konusu

Dizinin genel konusuna bakıldığında 3 yakın arkadaşın kendi filmlerini çekmeye karar vermesi ardından hiç parasız bir şekilde bunu gerçekleştirmeye çalışırlar. Filmleri çekmek için çaba sarfeden 3 yakın arkadaş kısır bir döngüye girerek hayallerinin peşinden koşarlar.