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İşler Acun Ilıcalı'nın istediği gibi gitmedi! Exxen'e tepkiler büyüyor!

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak tarihinde kullanıcıların hizmetine sunduğu Exxen dijital platformuna tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medyada Exxen hakkında yapılan paylaşımlar Acun Ilıcalı'nın keyfini kaçıracak gibi duruyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:30
İşler Acun Ilıcalı'nın istediği gibi gitmedi! Exxen'e tepkiler büyüyor!
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Acun Ilıcalı’nın 900 Milyon TL harcamış olduğu Exxen platformu 1 Ocak’tan itibaren piyasaya sunuldu. Aylık 9,90 TL ücretle piyasada yerini alan platforma binlerce kişi tarafından ilgi gösterildi.

İçeriklerin hepsi birbirinden iddialı olan ve Youtube fenomenlerinin çoğunluğu bu platforma geçmesine rağmen Acun Ilıcalı beklediği tepkiyle karşılaşamadı.

Çoğu kişi 9,90 TL para verip reklam olmasını saçma gördüğünü dile getirdi. Öte yandan içeriklerin kalitesiz ve platformun hep hata vermesinden şikayetçi oldular.

Sosyal medya üzerinde Exxen’le alakalı yapılan yorumlar Acun Ilıcalı’nın keyfini bozacak gibi duruyor.



Son Güncelleme: 02.01.2021 18:30
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Anahtar Kelimeler:
AcunılıcalıExxen
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