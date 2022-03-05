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İskender Bağcılar kimdir? Ünlü oyuncu İskender Bağcılar hakkında merak edilenler

Türk televizyon tarihinde birçok dizi ve filmlerde rol alan usta oyuncu İskender Bağcılar izleyiciler tarafından oldukça merak edildi. Usta oyuncu İskender Bağcılar kimdir?

05 Mart 2022 Cumartesi 07:26
İskender Bağcılar kimdir? Ünlü oyuncu İskender Bağcılar hakkında merak edilenler
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1955 yaşında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, ilk oyunculuk fırsatını Kemal Sunal ile birlikte ‘Sosyete’ filminde oynadı. Dublaj ve seslendirme sanatçısı olarak görev yapan oyuncu dizi ve filmlerde kötü karakter ile karşımıza çıkmaktadır. 2017 senesinde ‘Kızım ve Ben’ filminde Necdet filminde oynayan oyuncu gerçek kişiliği ile oldukça sevilmektedir. Usta isimler ile birlikte çalışan oyuncu televizyon tarihine gönül vermiştir. Dizi ve filmleri ile gönüllere taht kuran oyuncu, yer aldığı dizilerde sevilmesede gerçek hayatta oldukça saygıdeğer bir insan olarak tanınmaktadır.  Eski dizilerde mutlaka yer alan oyuncu özellikle Çiçek Taksi dizisinde ve Perihan Abla dizilerinde kendini göstermiştir. 

İskender Bağcılar’ın yer aldığı dizi ve filmler;

Milyarder, İmdat ile Zarife, Hoş Memo, İnce Hasan, Bozdur Bozdur Harca, Doktora Bak Doktora, Barbunya Nuri, Balalayka, Son Cellat, Usta, Gişe Memuru, Sürgün İnek, Tabula Rosa, Göç Yolu, Perihan Abla, Kuş Sayfaları, Kırmızı Kart Osman, Aziz Ahmet, Çiçek Taksi, Beşi Bir Yerde, Tatlı Kaçıklar, Çılgın Bediş, Ruhsar, Küçük İbo, Sibel, Kızlar Yurdu, Arka Sokaklar, Ay Tutulması, Papatyam, Bulutların ötesinde, Ustura Kemal ve Gece Gündüz

 



Son Güncelleme: 05.03.2022 07:26
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Iskender BağcılarOyuncuFim
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