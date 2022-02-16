Işıl Yücesoy kimdir, nerede doğmuştur? Işıl Yücesoy evli mi? Işıl Yücesoy kaç yaşında?

Işıl Yücesoy kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Evli mi? Boyu ve kilosu kaç? Işıl Yücesoy’un hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Işıl Yücesoy kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Işıl Yücesoy’un yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Işıl Yücesoy aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun olduktan sonra 1969 yılında Devlet Tiyatrosu’nda sanat hayatına adım atan Işıl Yücesoy, sonrasında 1975 yılında şarkıcı olarak sahnelere çıkmıştır.

Aynı yılda ilk 45’liği Çalamazsın Mutluluğu piyasaya çıktı. 1978 yılında kendi şifrketi Orient Plak’ı kuran sanatçı, birçok gece kulübü ve gazinolarda sahnede yer aldı. Dört adet plağı olan Yücesoy, 1981yılından sonra dizi ve filmlerde rol almaya başlamıştır.

Işıl Yücesoy’un yazar ve gazeteci Tanju Cılızoğlu ile olan evliliğinden Meneviş isimli bir kız çocuğu vardır.

Birçok tiyatro, film ve dizilerde de yer alan Işıl Yücesoy 2014 yılından itibaren Kara Para Aşk isimli dizide Nedret, Kanal D’de yayın hayatına başlayan Aşka Gebe isimli dizide Esma karakterine hayat verdi. 2017 yılındaysa Aşk ve Mavi dizisinde Refika karakterini canlandırdı.