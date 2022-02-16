İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Işıl Yücesoy kimdir, nerede doğmuştur? Işıl Yücesoy evli mi? Işıl Yücesoy kaç yaşında?

Işıl Yücesoy kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Evli mi? Kaç yaşındadır? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Işıl Yücesoy’un hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

16 Şubat 2022 Çarşamba 02:08
Işıl Yücesoy kimdir, nerede doğmuştur? Işıl Yücesoy evli mi? Işıl Yücesoy kaç yaşında?
Takip Et:

Işıl Yücesoy kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Evli mi? Boyu ve kilosu kaç? Işıl Yücesoy’un hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Işıl Yücesoy kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Işıl Yücesoy’un yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Işıl Yücesoy aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun olduktan sonra 1969 yılında Devlet Tiyatrosu’nda sanat hayatına adım atan Işıl Yücesoy, sonrasında 1975 yılında şarkıcı olarak sahnelere çıkmıştır.

Aynı yılda ilk 45’liği Çalamazsın Mutluluğu piyasaya çıktı. 1978 yılında kendi şifrketi Orient Plak’ı kuran sanatçı, birçok gece kulübü ve gazinolarda sahnede yer aldı. Dört adet plağı olan Yücesoy, 1981yılından sonra dizi ve filmlerde rol almaya başlamıştır.

Işıl Yücesoy’un yazar ve gazeteci Tanju Cılızoğlu ile olan evliliğinden Meneviş isimli bir kız çocuğu vardır.

Birçok tiyatro, film ve dizilerde de yer alan Işıl Yücesoy 2014 yılından itibaren Kara Para Aşk isimli dizide Nedret, Kanal D’de yayın hayatına başlayan  Aşka Gebe isimli dizide Esma karakterine hayat verdi. 2017 yılındaysa Aşk ve Mavi dizisinde Refika karakterini canlandırdı.

 

 



Son Güncelleme: 16.02.2022 02:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Işıl YücesoyKimdirHayatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cansın Özyosun kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Cansın Özyosun kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Derya Karadaş kimdir, kaç yaşında? Derya Karabaş hakkında bilgiler
Derya Karadaş kimdir, kaç yaşında? Derya Karabaş hakkında bilgiler
Gülse Birsel kimdir, kaç yaşında, nereli?
Gülse Birsel kimdir, kaç yaşında, nereli?
Lizge Cömert kimdir, kaç yaşındadır, hangi dizilerde oynadı, nerelidir?
Lizge Cömert kimdir, kaç yaşındadır, hangi dizilerde oynadı, nerelidir?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çocuk yıldızı Mine kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çocuk yıldızı Mine kimdir?
Kardeşlerim Mazlum kimdir? Kaan Sevi kimdir?
Kardeşlerim Mazlum kimdir? Kaan Sevi kimdir?

Popüler Haberler

Işıl Yücesoy kimdir, nerede doğmuştur? Işıl Yücesoy evli mi? Işıl Yücesoy kaç yaşında?
Cansın Özyosun kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına devlet destekli kredi imkanı
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Şubat 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
16 Şubat 2022 Çarşamba evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 16 Şubat 2022 Çarşamba
Derya Karadaş kimdir, kaç yaşında? Derya Karabaş hakkında bilgiler
Gülse Birsel kimdir, kaç yaşında, nereli?
Çocuklara Destek yardımı aracılığıyla ihtiyacı olan ailelere mama, bez, süt yardımı yapılacak. Detaylar haberimizde...
Yoksul ve muhtaç ailelere ve kişilere yardım eden kurum ve kuruluşlar hangileri? İletişim bilgileri!
Netflix The Defeated dizi konusu nedir?
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen kimdir? Aytuğ Ergen nerelidir?
Zuhal Topal’la Sofrada’nın yeni yarışmacısı Elmas Eroğlu kimdir ?
Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?
Şehirden Köye Gidenlere Büyük Teşvik! Köye Dönenler Vergiden Muaf Olacak
TJK 15 Şubat 2022 Salı at yarışı sonuçları
Aydın Sarman kimdir? Hangi projelerde bulunmuştur?
Kardeşlerim Mazlum kimdir? Kaan Sevi kimdir?
Yeni kimlik kartlarında bilgiler nerede yazıyor? Çip içinde yer alan bilgiler neler?
EGM Bekçi Başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Bekçi maaşları ne kadardır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.