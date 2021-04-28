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Işıl Açıkkar kimdir? TRT 1 Ana haber spikeri Işıl Açıkkar hakkında bilgiler

TRT'nin benzersiz sunum anlayışıyla devam eden haberciliği ve spikerleri vatandaş tarafından merak ediliyor. Ana Haber spikere Işıl Açıkkar, hakkında haberimizde bilinmeyenleri siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte haberin devamı burada!

28 Nisan 2021 Çarşamba 01:58
Işıl Açıkkar kimdir? TRT 1 Ana haber spikeri Işıl Açıkkar hakkında bilgiler
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1984 İzmir doğumludur. İstanbul Data Üniversitesi mezunudur. Yeni Tv ve Ege Tv'de yayın hayatına başlamıştır. Lise'de Karşıyaka'da okuduğu dönemlerde televizyonda çalışmaya başladı. 

15-16 yaşlarındayken mesleğe adım atmış oldu. Diksiyon eğitimleri aldı. Çeşitli gazete, televizyon gibi kuruluşlarda çalışarak kendini bu mesleğe adadı ve mesleğin inceliklerini öğrendi. 

Sunuculuk, muhabirlik yaptı. İstanbul'da üniversite eğitimini alırken, hocalarının yönlendirmesiyle kendini iyice medya sektörüne hazırladı. Trt'nin spikerlerinden ders alma imkanına sahip oldu. İngiltere'ye gitti ardından dönüş yaparak kendini geliştirdi. İngilizceyi çok iyi konuşuyor. Diksiyon dersleri de vermeye başlayan Açıkkar, TRT'nin ana haber spikeri oldu. 




Son Güncelleme: 28.04.2021 01:58
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Anahtar Kelimeler:
TRTSpikerışıl Açıkkar
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