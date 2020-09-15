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İşçiler mankenlere taş çıkardı

Trabzon’da bir inşaat sahasında çalışan işçilerden eğlenceli görüntüler geldi. İşçiler inşaat malzemelerini bir araya toplayarak defile düzenledi. Düzenlenen defile sosyal medyada aşırı derecede ilgi gördü.

15 Eylül 2020 Salı 21:03
İşçiler mankenlere taş çıkardı
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Trabzon’a bağlı Araklı ilçesinde bir bir inşaat sahasında çalışan işçilerden eğlenceli görüntüler geldi. İşçiler inşaat malzemelerini bir araya toplayarak defile düzenledi. Düzenlenen defile sosyal medyada aşırı derecede ilgi gördü. Hükümet konağının yapımında çalışan işçiler, inşaat malzemelerinden yaptıkları defile platformunda mankenler gibi yürüyüşe çıktılar. Konuyla alakalı konuşan işçi Müjdat Uğur, ‘’Türkiye’nin sosyal medya gündemine girmeyi başardık. Özellikle ünlü kişilerin birçoğu sosyal medya hesaplarından bizim videomuzu paylaştı. Böyle izleneceğini düşünmedik ama böyle sevildiysek bu videoların devamını çekeceğiz’’ dedi.

Bir diğer işçi Tuncay Şahan ise ‘’Çocukluktan beri kameraman olmak istedim. Şimdiye kadar nasip olmadı ancak bu yaptığımız defile çalışmasında kamerayı elime aldım. Çok güzel bir video çektik. Çekerken çok eğlendik’’ dedi.



Son Güncelleme: 15.09.2020 21:03
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonAralıkDefile
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