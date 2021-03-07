İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Iron Man filminin konusu ve oyuncu kadrosu

2008 yılında vizyona giren Iron Man filmi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler Iron Man filmi konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor.

07 Mart 2021 Pazar 11:21
Iron Man filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Takip Et:

Marvel serilerinin en sevilen filmlerinden biri olan Iron Man filmi Kanal D ekranlarında saat 20:00’de televizyon izleyicisiyle buluşacak. 2008 yılında vizyona giren ve çok beğenilen filmin yönetmenliğini Jon Favreau üstlenmişti.

Iron Man filmi konusu

Çok zeki biri olan Tony Stark, kendine has tarzı ve kişiliğiyle her zaman ön planda olan birisidir. Bir mühendis olan Tony Stark, teknoloji ötesi füzeler ve savaş silahları üretmektedir. Ürettiği silahları satmak için Afganistan’a giden Tony Stark, burada teröristler tarafından esir alınır. Tutsak olan Tony Stark, bir zırhlı giysi yaparak tutsaklıktan kurtulmaya çalışır ve başarılı olur.

Tony Stark, kısıtlı imkanları zekasını kullanarak üstün bir savaş zırhı geliştirir ve teröristlerden kurtulur.

Iron Man filmi oyuncu kadrosu

Robert Downey Jr.

Terrence Howard

Jeff Bridges

Gwyneth Paltrow

Shaun Toub



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tony StarkIron ManFilmKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çılgınlığın Ötesinde filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Çılgınlığın Ötesinde filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Murder Among the Mormons konusu
Murder Among the Mormons konusu
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmadı? 7 MART ÇGHB 2 yayınlanacak mı?
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmadı? 7 MART ÇGHB 2 yayınlanacak mı?
Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi
Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?
Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?
Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?

Popüler Haberler

Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Gerçek adı nedir? Mustafa Uzunyılmaz nereli, yaşı kaç?
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Arıza dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kefaret Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Tövbeler Olsun dizisindeki Eda karakteri kimdir?
Tövbeler Olsun dizisi Aleyna karakteri kimdir? Çiğdem Tunç'un hayatı ve yer aldığı diziler
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli'nin hayatı!
Kefaret dizisi gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlanma?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS tercihiyle kamu personel alımı yapacak
Gel Dese Aşk dizisi ne zaman yayınlanacak? Gel Dese Aşk dizisi konusu nedir ve oyuncuları
Hastanede muayene olmak isteyenlerin ödeyeceği ücret ne kadar? (Devlet, özel, sağlık ocakları)
Hepsiburada dört dörtlük indirim kampanyası 29 Ağustos 2019 indirimli ürün fiyatları
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin kimdir, nereli yaşı kaç?
Arıza dizisi Aslı karakterini kim canlandırıyor? Sıla Gözüm kimdir?
Kefaret Elif Kimdir? Lavinya Ünlüer hakkında bilgiler
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Mart 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Tövbeler Olsun dizisi Makbuş kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Işıldar nereli, yaşı kaç?
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hasan Kaçan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.