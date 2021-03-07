Iron Man filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Marvel serilerinin en sevilen filmlerinden biri olan Iron Man filmi Kanal D ekranlarında saat 20:00’de televizyon izleyicisiyle buluşacak. 2008 yılında vizyona giren ve çok beğenilen filmin yönetmenliğini Jon Favreau üstlenmişti.

Iron Man filmi konusu

Çok zeki biri olan Tony Stark, kendine has tarzı ve kişiliğiyle her zaman ön planda olan birisidir. Bir mühendis olan Tony Stark, teknoloji ötesi füzeler ve savaş silahları üretmektedir. Ürettiği silahları satmak için Afganistan’a giden Tony Stark, burada teröristler tarafından esir alınır. Tutsak olan Tony Stark, bir zırhlı giysi yaparak tutsaklıktan kurtulmaya çalışır ve başarılı olur.

Tony Stark, kısıtlı imkanları zekasını kullanarak üstün bir savaş zırhı geliştirir ve teröristlerden kurtulur.

Iron Man filmi oyuncu kadrosu

Robert Downey Jr.

Terrence Howard

Jeff Bridges

Gwyneth Paltrow

Shaun Toub