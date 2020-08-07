Iron Man filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Marvel yapımlarının en sevilen filmlerinden Iron Man filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Başrolünde başarılı oyuncu Robert Downey’in yer aldığı Iron Man filmi yayınlandığı dönem büyük başarı elde etmişti. Film şimdi de televizyon ekranlarında yayınlanacak.

Iron Man filmi konusu nedir?

Tony Stark sahibi olduğu silah üreticisi firma öncülüğünde Afganistan’da bulunan Amerikan yetkililerine yeni silahının tanıtmaya gider. Bu yolculuğun dönüşünde kaçırılan Tony ve yanındakiler teröristlerce tutsak alınır. Bu sırada Yinsen adında bir adama şarapnel parçalarının Tony’nin kalbine gelmesini engeller ve onun hayatını kurtarır. Tony zekasını kullanarak bu tutsak hayatından kurtulmaya çalışacaktır. Bir reaktör tasarlayan Tony bir de zırh tasarlar. Bu zırh maceranın başladığı demir adam zırhıdır.

Tony bu zırh ile teröristlerin elinden kurtulur. Tony tasarladığı zırhla adını tüm dünyaya duyurur ve ancak en büyük rakibi Obadiah şirketi de buna benzer bir zırh tasarlamıştır. Tony bu şirkete karşı da mücadele edecektir.

Iron Man filmi oyuncuları kimler?

Robert Downey Jr. - Tony Stark / Demir Adam

Terrence Howard - Albay James "Rhodey" Rhodes

Gwyneth Paltrow - Virginia "Pepper" Potts

Jeff Bridges - Obadiah Stane / Iron Monger