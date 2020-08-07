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Iron Man filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Iron Man filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Filmde ünlü oyuncu Robert Downey başrolde yer alıyor. İzleyiciler son dönemin en başarılı filmlerinden olan Iron Man filminin konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor.

07 Ağustos 2020 Cuma 21:51
Iron Man filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Marvel yapımlarının en sevilen filmlerinden Iron Man filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Başrolünde başarılı oyuncu Robert Downey’in yer aldığı Iron Man filmi yayınlandığı dönem büyük başarı elde etmişti. Film şimdi de televizyon ekranlarında yayınlanacak.

Iron Man filmi konusu nedir?

Tony Stark sahibi olduğu silah üreticisi firma öncülüğünde Afganistan’da bulunan Amerikan yetkililerine yeni silahının tanıtmaya gider. Bu yolculuğun dönüşünde kaçırılan Tony ve yanındakiler teröristlerce tutsak alınır. Bu sırada Yinsen adında bir adama şarapnel parçalarının Tony’nin kalbine gelmesini engeller ve onun hayatını kurtarır. Tony zekasını kullanarak bu tutsak hayatından kurtulmaya çalışacaktır. Bir reaktör tasarlayan Tony bir de zırh tasarlar. Bu zırh maceranın başladığı demir adam zırhıdır.

Tony bu zırh ile teröristlerin elinden kurtulur. Tony tasarladığı zırhla adını tüm dünyaya duyurur ve ancak en büyük rakibi Obadiah şirketi de buna benzer bir zırh tasarlamıştır. Tony bu şirkete karşı da mücadele edecektir.

Iron Man filmi oyuncuları kimler?


Robert Downey Jr. - Tony Stark / Demir Adam

Terrence Howard - Albay James "Rhodey" Rhodes

Gwyneth Paltrow - Virginia "Pepper" Potts

Jeff Bridges - Obadiah Stane / Iron Monger



Son Güncelleme: 07.08.2020 23:56
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Anahtar Kelimeler:
Iron ManTony Stark
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