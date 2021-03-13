Iron Man filmi fragmanı izle - Iron Man filmi konusu ve oyuncuları

Marvel evreninin en önemli filmlerinden biri olan Iron Man ilk olarak 2008 yılında yayınlandı. Iron Man serisi 3 filmden oluşmaktadır. Filmin başrollerinde Robert Downey Jr. , Terrence Howard , Gweyneth Paltrow ve Jeff Bridges oynamaktadır.

Iron man 1

Çok zengin olan Tony Stark silah yaratması için esir altına alınır. Her şey burada başlar. Tutsak altına alınmadan önce yaralanan Tony’nin, bir adamın yardımıyla vücudunda bulunan şarapnel parçalarını kalbine gitmesini engelleyerek hayatını kurtarmasını sağlar. Bunun sayesinde sıkı olan ikili, silah yapmaya çalışır. Zırhın tamamlandığını anlayan teröristler ikiliye saldırır. Stark’a zaman kazandırmak isteyen adam kendini feda eder. Tony teröristleri öldürerek oradan kaçar. Obadiah Stane Tony’in öldürülmesini isteyen asıl kişidir. Ark reaktörünü vücudundan sökerek Tony’i ölüme terk eder. Ama J.A.R.V.I.S Tony’e yardımcı olur. Obadiah ile Tony çarpışır. Kazanan demir adam olur . En sonunda Stark, basına demir adam olduğunu açıklar.

Iron man 2

Tony demir adamla uyuşmuştur. Stark, kimliğini gizli tutarak dünyada kötü şeyleri durdurmaya çalışır. Ama amerikan hükümeti buna tepki gösterir. Demir adamdan zırhını teslim etmesini isterler. Halk ise buna tepki gösterir. Ivan ise Demir adamdan intikam almak ister.

Iron man 3

2013 yılında Demir Adam’ın son filmde düşmanı daha güçlüdür. Düşman Stark’ın özel hayatına karıştığı için Demir Adam’ı sinirlendirmiştir.