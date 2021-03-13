İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Iron Man filmi fragmanı izle - Iron Man filmi konusu ve oyuncuları

Marvel dünyasının en çok gişe yapan filmlerinden biri olan Iron Man izleyicileri tarafından tekrar tekrar izleniyor. Avengers film serisinde de gördüğümüz Iron Man'e özel olan filmlerle ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz...

13 Mart 2021 Cumartesi 17:30
Iron Man filmi fragmanı izle - Iron Man filmi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Marvel evreninin en önemli filmlerinden biri olan Iron Man ilk olarak 2008 yılında yayınlandı. Iron Man serisi 3 filmden oluşmaktadır. Filmin başrollerinde Robert Downey Jr. , Terrence Howard , Gweyneth Paltrow ve Jeff Bridges oynamaktadır.

Iron man 1

Çok zengin olan Tony Stark silah yaratması için esir altına alınır. Her şey burada başlar. Tutsak altına alınmadan önce yaralanan Tony’nin, bir adamın yardımıyla vücudunda bulunan şarapnel parçalarını kalbine gitmesini engelleyerek hayatını  kurtarmasını sağlar. Bunun sayesinde sıkı olan ikili, silah yapmaya çalışır. Zırhın tamamlandığını anlayan teröristler ikiliye saldırır. Stark’a zaman kazandırmak isteyen adam kendini feda eder. Tony teröristleri öldürerek oradan kaçar. Obadiah Stane Tony’in öldürülmesini isteyen asıl kişidir. Ark reaktörünü vücudundan sökerek Tony’i ölüme terk eder. Ama J.A.R.V.I.S Tony’e yardımcı olur. Obadiah ile Tony çarpışır. Kazanan demir adam olur . En sonunda Stark, basına demir adam olduğunu açıklar.

Iron man 2

Tony demir adamla uyuşmuştur. Stark, kimliğini gizli tutarak dünyada kötü şeyleri durdurmaya çalışır. Ama amerikan hükümeti buna tepki gösterir. Demir adamdan zırhını teslim etmesini isterler. Halk ise buna tepki gösterir. Ivan ise Demir adamdan intikam almak ister.

Iron man 3

2013 yılında Demir Adam’ın son filmde düşmanı daha güçlüdür. Düşman Stark’ın özel hayatına karıştığı için Demir Adam’ı sinirlendirmiştir.



Son Güncelleme: 13.03.2021 17:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Iron ManTony StarkRobert Downey Jr.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Çukur dizisi ne zaman final yapacak? Dizide son yaklaşıyor!
Show TV Çukur dizisi ne zaman final yapacak? Dizide son yaklaşıyor!
Mucize Doktor Dizisinde Nazlı diziden ayrılacak mı? Nazlı'nın yerine kim geliyor?
Mucize Doktor Dizisinde Nazlı diziden ayrılacak mı? Nazlı'nın yerine kim geliyor?
Masum 357. Bölüm bölüm fragmanı ve 14 Mart 2021 Pazar özeti Kanal 7
Masum 357. Bölüm bölüm fragmanı ve 14 Mart 2021 Pazar özeti Kanal 7
Teşkilat dizisi yeni katılan oyuncuları kimler? Teşkilat yeni gelen oyuncular ve rolleri
Teşkilat dizisi yeni katılan oyuncuları kimler? Teşkilat yeni gelen oyuncular ve rolleri
Kağıttan Hayatlar film konusu ve oyuncuları
Kağıttan Hayatlar film konusu ve oyuncuları
Trt 1 Acemi Anneler Stüdyo izle 13 Mart Cumartesi
Trt 1 Acemi Anneler Stüdyo izle 13 Mart Cumartesi

Popüler Haberler

Iron Man filmi fragmanı izle - Iron Man filmi konusu ve oyuncuları
Kayserispor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
Show TV Çukur dizisi ne zaman final yapacak? Dizide son yaklaşıyor!
Maskeler ne zaman çıkacak?
2021 Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Şaban ayı başlangıç tarihi ve ibadetleri
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 13 Mart 2021 Cumartesi
Mart 2021 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar
Devletin engelli vatandaşlara sağladığı sosyal yardımlar nelerdir? Engelliler için yapılan yardımlar ve yardım başvuru şartları
Bensu Narlı'nın katili kim? Serhat Kantaş kimdir, tutuklandı mı?
2021 Yedek astsubay olma şartları nedir, kimler başvurabilir?
Alev Alev dizisi Cemre karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Demet Evgar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Türkiye Dijital Vergi Uygulaması ve Elektronik Defter Uygulaması nedir?
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi kullanıcı yorumları
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel kimdir, nereli yaşı kaç?
Pepsi 2,5 Litrede kapaklarında bedava internet dağıtacak!
Bugün hangi maç, hangi kanalda? 13 Mart 2021 Cumartesi
vakıfbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon başvuru şartları
Engelli raporu başvuru sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2021 sağlık bakanlığı engelli raporu sorgulama
Mucize Doktor Dizisinde Nazlı diziden ayrılacak mı? Nazlı'nın yerine kim geliyor?
Sağlıklı dişler için diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.