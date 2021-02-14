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İrem Sak Çukur dizisinden neden ayrıldı, tekrar dönecek mi?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve her pazartesi günlerinin reyting rekortmeni olan Çukur dizisi izleyicilerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Dönem dönem diziye yeni bir oyuncu dâhil olurken kimi zamanda oyuncu vedaları yaşanmakta. Yayınlanacak olan son bölüm ile Çukur dizisinden Seren Erdenet karakteri ayrılacak? Peki Seren Erdenet diziden neden ayrılıyor detaylar haberimizde…

14 Şubat 2021 Pazar 20:49
İrem Sak Çukur dizisinden neden ayrıldı, tekrar dönecek mi?
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Seren Erdenet  Çukurdan neden ayrıldı?

Yine Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show’da ünlenen İrem Sak, kısa zaman önce çukur dizisine Seren Erdenet karakterine hayat vererek dahil olmuştu. Fakat dizinin yayınlanacak olan yeni bölümde görülüyor ki Seren Erdenet arık mezarlıkta babasını ziyaret ederken dizinin bir başka oyuncusu olan Çağatay karakteri tarafından vurulmakta. Diziden senaryo gereği ayrılacağı düşünülüyor.

İrem Sak’ın diziden ayrılma sebebi?

Ünlü oyuncu İrem Sak senaryo gereği canlandırdığı Seren Erdenet karakterine veda edecek. Bu vedasını İrem Sak, sosyal medyada diziye ait bir fotoğrafla ”Affet çukur” notuyla paylaştı. Aslında ünlü oyuncu diziden ayrılacağını izleyicilerine çok daha önce bildirmişti. 

Peki İrem Sak daha sonraki dönemde tekrar Çukur dizisine katılır mı?

Genelde dizilerden senaryo gereği ölümle ayrılan oyuncular tekrar dönemezler. Tabii ki de bazen şaşırtarak olağanüstü hal yaratmaları dışında. Ama siz sevgili diziyi izleyen okuyucularımızda biliyor ki Seren Erdenet karakteri diziye tekrar dönmeyecek.



Son Güncelleme: 14.02.2021 20:49
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