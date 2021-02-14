İrem Sak Çukur dizisinden neden ayrıldı, tekrar dönecek mi?

Seren Erdenet Çukurdan neden ayrıldı?

Yine Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show’da ünlenen İrem Sak, kısa zaman önce çukur dizisine Seren Erdenet karakterine hayat vererek dahil olmuştu. Fakat dizinin yayınlanacak olan yeni bölümde görülüyor ki Seren Erdenet arık mezarlıkta babasını ziyaret ederken dizinin bir başka oyuncusu olan Çağatay karakteri tarafından vurulmakta. Diziden senaryo gereği ayrılacağı düşünülüyor.

İrem Sak’ın diziden ayrılma sebebi?

Peki İrem Sak daha sonraki dönemde tekrar Çukur dizisine katılır mı?

Ünlü oyuncu İrem Sak senaryo gereği canlandırdığı Seren Erdenet karakterine veda edecek. Bu vedasını İrem Sak, sosyal medyada diziye ait bir fotoğrafla ”Affet çukur” notuyla paylaştı. Aslında ünlü oyuncu diziden ayrılacağını izleyicilerine çok daha önce bildirmişti.

Genelde dizilerden senaryo gereği ölümle ayrılan oyuncular tekrar dönemezler. Tabii ki de bazen şaşırtarak olağanüstü hal yaratmaları dışında. Ama siz sevgili diziyi izleyen okuyucularımızda biliyor ki Seren Erdenet karakteri diziye tekrar dönmeyecek.

