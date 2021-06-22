Iraz Yöntem kimdir? Iraz Yöntem nerelidir?

Iraz Yöntem kimdir?

29 Mart 1983 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu babası tarafından oldukça bilinmektedir. Aslen Sakaryalı olan oyuncu, Selçuk Yöntem ’in kızı olan Iraz Yöntem’in Annesi Cihan Yöntem ise uzun yıllar Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Tiyatro bölümünde dans ve hareket dersleri vererek birçok öğrencinin hayatına dokundu. Ankara Devlet ve Opera Balesinden emekli olmuştur. Iraz Yöntem, 2004 senesinden Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından hemen sonra Şahika Tekand ile Stüdyo oyunculuğu eğitimine başlayan Yöntem, daha sonra profesyonel şekilde oyunculuk hayatına başlamıştır. 2011 senesinde Kadir Has Üniversitesinde Drama bölümü üzerine yüksek lisans yapan oyuncu daha sonra ailesine ait Tiyatro Hal’de yöneticilik ve yazarlık yaparak devam etmiştir. 3 sene kadar Oyuncular Sendikası’nda yönetim kurulu olarak görev yapmaktadır. 2015 senesinde Belgesel türünde sinemada yer alan Iraz Yöntem halen oyuncu olarak devam etmektedir.

Iraz Yöntem’in yer aldığı dizi ve filmler

Hayat Bilgisi (Çiçek),

Doktorlar (Zeynep),

Parmaklıklar Ardında (Nazlı Yıldız),

Erkekler Ağlamaz (İncigül),

Son Tercih (Esra),

Yol Arkadaşım (Aynur)

7 Yüz.