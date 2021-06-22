İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Iraz Yöntem kimdir? Iraz Yöntem nerelidir?

Ünlü oyuncu Iraz Yöntem kimdir sorusu sosyal medyada dolaşırken başarılı sanatçı hakkında merak edilenleri haberimizde yer vereceğiz. Iraz Yöntem kimdir? İşte başarılı sanatçı hakkında tüm bilgiler haberimizde

22 Haziran 2021 Salı 03:05
Iraz Yöntem kimdir? Iraz Yöntem nerelidir?
Takip Et:

Iraz Yöntem kimdir?

29 Mart 1983 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu babası tarafından oldukça bilinmektedir.  Aslen Sakaryalı olan oyuncu, Selçuk Yöntem ’in kızı olan Iraz Yöntem’in Annesi Cihan Yöntem ise uzun yıllar Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Tiyatro bölümünde dans ve hareket dersleri vererek birçok öğrencinin hayatına dokundu. Ankara Devlet ve Opera Balesinden emekli olmuştur. Iraz Yöntem, 2004 senesinden Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından hemen sonra Şahika Tekand ile Stüdyo oyunculuğu eğitimine başlayan Yöntem, daha sonra profesyonel şekilde oyunculuk hayatına başlamıştır. 2011 senesinde Kadir Has Üniversitesinde Drama bölümü üzerine yüksek lisans yapan oyuncu daha sonra ailesine ait Tiyatro Hal’de yöneticilik ve yazarlık yaparak devam etmiştir. 3 sene kadar Oyuncular Sendikası’nda yönetim kurulu olarak görev yapmaktadır. 2015 senesinde Belgesel türünde sinemada yer alan Iraz Yöntem halen oyuncu olarak devam etmektedir.

Iraz Yöntem’in yer aldığı dizi ve filmler

Hayat Bilgisi (Çiçek),

Doktorlar (Zeynep),

Parmaklıklar Ardında (Nazlı Yıldız),

Erkekler Ağlamaz (İncigül),

Son Tercih (Esra),

Yol Arkadaşım (Aynur)

7 Yüz.

 

 


Son Güncelleme: 22.06.2021 03:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ıraz YöntemOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şebnem Dönmez kimdir, nerede doğmuştur? Şebnem Dönmez evli mi? Şebnem Dönmez kaç yaşında?
Şebnem Dönmez kimdir, nerede doğmuştur? Şebnem Dönmez evli mi? Şebnem Dönmez kaç yaşında?
Maraşlı Sami kimdir? Mertcan Ertürk hakkında bilgiler
Maraşlı Sami kimdir? Mertcan Ertürk hakkında bilgiler
Musa Arslanali kimdir?
Musa Arslanali kimdir?
Netflix, Kayıp Korsan Krallığı Belgeseli konusu nedir? Kayıp Korsan Krallığı belgeseli oyuncuları kimlerdir?
Netflix, Kayıp Korsan Krallığı Belgeseli konusu nedir? Kayıp Korsan Krallığı belgeseli oyuncuları kimlerdir?
Sanatçı Sezgin Irmak kimdir? Nerelidir? Sezgin Irmak nerede yaşıyor?
Sanatçı Sezgin Irmak kimdir? Nerelidir? Sezgin Irmak nerede yaşıyor?
Tiyatro sanatçısı Aydoğan Temel kimdir? Nerelidir? Aydoğan Temel nerede yaşıyor?
Tiyatro sanatçısı Aydoğan Temel kimdir? Nerelidir? Aydoğan Temel nerede yaşıyor?

Popüler Haberler

Iraz Yöntem kimdir? Iraz Yöntem nerelidir?
22 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 22 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 22 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı
TV 8 22 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
22 Haziran 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
Show TV 22 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
22 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?
22 Haziran 2021 Salı TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Evde yapılabilecek ek işler için 40 fikir önerisi
Alev Alev dizisi reyting nasıl? Alev Alev dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 22 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kübra Çamlıbel kimdir? Kübra Çamlıbel nereli, kaç yaşında?
Netflix Yolun Açık Olsun film konusu ve oyuncuları
Ada Masalı dizisi Görkem kim? Bülent Çolak hakkında bilgiler
2021 Bulgaristan asgari ücret ne kadar?
22 Haziran 2021 Salı Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Haziran 2021 tarihinde yatırılacak destekler
Altın ne kadar oldu? 22 Haziran 2021 Salı Güncel altın fiyatları 22 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
2020-2021 YÖK Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri
Rusya yaşam şartları nasıl? 2021 Rusya asgari ücretleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.