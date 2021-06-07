İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır ? Yer aldığı diziler nelerdir?

İpek Tenolcay 12 Temmuz 1970'de İstanbul'da dünyaya geldi. Manken olan Tenolcay daha sonra oyunculuğa başladı.
İpek Tenolcay bir süre mankenik yapmıştır. 1990'da yapılan yarışmada üz güzeli seçilerek adını tanıtmıştır.
İpek Tenolcay 1992'de Nurettin Ersoy ile evlendi.
1990 yılında manken olan ardından 1996'da mankenlik kariyerini bitiren ve oyunculuğa başlayan Tenolcay aynı yıl Nurettin Ersoy eşinden bır kız çocuğu olmuştur. Ancak daha sonra Nurettin Ersoy ile aynı yıl yıllarını ayırmıştır.
İpek Tenolcay oyunculuk kariyerine başlaması
1996'da mankenliği bırakan Tenolcayi 1996'da çekilen Şehnaz Tango adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Güzel oyuncu oyunculuğunun yanında sunuculuk da yapmıştır. Başarılı oyuncu " Örümcek" isimli dizide kendini göstererk adını duyurmuştur. Oyunculukdaki başarısını 2005'de aldığı ödülle de kanıtlamıştır.
İpek Tenolcay'ın yer aldığı yapımlar
Başarılı oyuncu 31 televizyon yapımında yer almıştır. Tenolcay'ın oynadığı dizilerdeki süresi de değişmektedir. Bazılarında konukkuen bazılarında uzun süre oynamıştır:
Şehnaz Tango
Hemşerim
Örümcek
Baykuşların Saltanatı
Kumsaldaki İzler
Çocuklar Duymasın
Kimsesiz Zaman Tasvirleri
Üç Kadın
Sev Kardeşim
Ayrılık
Yalan Dünya
Yaban Gülü
Dolu Dizgin Yıllar
Cam Kırıkları
Kurtlar Vadisi Pusu
Nakş-ı Dil Sultan
Esir Sultan
Umutsuz Ev Kadınları
Gönül Hırsızı
Zeytin Tepesi
Bana Baba Dedi
Filinta
Seviyor Sevmiyor
Yaşamayanlar
Erkenci Kuş
Maria İle Mustafa
Kırmızı Oda
Vatanım Sensin (konuk oyuncu)
Kayıt Dışı
Ankara Cinayeti
İpek Tenolcay’ın Rol Aldığı Sinema Filmleri
İpek Tenolcay toplam 6 sinema filminde rol almıştır. Bunlar:
Yeşilışık
Abdülhamit Düşerken
Uçan Melekler
Bir Ses Böler Geceyi
Ölü Ya Da Diri
Bana Adını Sor
İpek Tenolcay aldığı ödül
Güzel oyuncu oyunculuk macerasına başladıktan 8 yıl sonra 2005'de ödül almıştır. Başarılı oyuncu Kurtlar Vadisi Pusu'daki başarılı performansı ile Beyaz İnci TV Ödüllerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır.
İpek Tenolcay'ın şuanda oynadığı dizi
İpek Tenolcay geçen ay Kırmızı Ida adlı televizyon dizisinde Nazlı karakterinin annesi olarak rol almıştır. Şuan ise Star Tv'de Ada Masalı adlı dizide oynamaktadır.