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İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır ? Yer aldığı diziler nelerdir?

İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır? İpek Tenolcay'ın boyu, yaşı nedir? İpek Tenolcay hangi dizi ve filmlerde oynamıştır. İşte detaylar...

07 Haziran 2021 Pazartesi 23:05
İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır ? Yer aldığı diziler nelerdir?
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İsim: İpek Tenolcay
Aslen Nereli: İstanbul
Doğum Tarihi: 12 Temmuz 1970
Boy: 1.70
Kilo: 62
Meslek: Oyuncu
Eşi: Nurettin Ersoy
Burç: Yengeç
Oynadığı Yapımlar: Maria İle Mustafa , Kurtlar Vadisi: Pusu , Ada Masalı
İnstagram: @ipektenolcay

İpek Tenolcay 12 Temmuz 1970'de İstanbul'da dünyaya geldi. Manken olan Tenolcay daha sonra oyunculuğa başladı.

İpek Tenolcay bir süre mankenik yapmıştır. 1990'da yapılan yarışmada üz güzeli seçilerek adını tanıtmıştır.

İpek Tenolcay 1992'de Nurettin Ersoy ile evlendi.

1990 yılında manken olan ardından 1996'da mankenlik kariyerini bitiren ve oyunculuğa başlayan Tenolcay aynı yıl Nurettin Ersoy eşinden bır kız çocuğu olmuştur. Ancak daha sonra Nurettin Ersoy ile aynı yıl yıllarını ayırmıştır.

İpek Tenolcay oyunculuk kariyerine başlaması

1996'da mankenliği bırakan Tenolcayi 1996'da çekilen Şehnaz Tango adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Güzel oyuncu oyunculuğunun yanında sunuculuk da yapmıştır. Başarılı oyuncu " Örümcek" isimli dizide kendini göstererk adını duyurmuştur. Oyunculukdaki başarısını 2005'de aldığı ödülle de kanıtlamıştır.

İpek Tenolcay'ın yer aldığı yapımlar

Başarılı oyuncu 31 televizyon yapımında yer almıştır. Tenolcay'ın oynadığı dizilerdeki süresi de değişmektedir. Bazılarında konukkuen bazılarında uzun süre oynamıştır:

Şehnaz Tango

Hemşerim

Örümcek

Baykuşların Saltanatı

Kumsaldaki İzler

Çocuklar Duymasın

Kimsesiz Zaman Tasvirleri

Üç Kadın

Sev Kardeşim

Ayrılık

Yalan Dünya

Yaban Gülü

Dolu Dizgin Yıllar

Cam Kırıkları

Kurtlar Vadisi Pusu

Nakş-ı Dil Sultan

Esir Sultan

Mavi Kelebekler

Umutsuz Ev Kadınları

Gönül Hırsızı

Zeytin Tepesi

Bana Baba Dedi

Filinta

Seviyor Sevmiyor

Yaşamayanlar

Erkenci Kuş

Maria İle Mustafa

Kırmızı Oda

Vatanım Sensin (konuk oyuncu)

Kayıt Dışı

Ankara Cinayeti

İpek Tenolcay’ın Rol Aldığı Sinema Filmleri

İpek Tenolcay toplam 6 sinema filminde rol almıştır. Bunlar:

Yeşilışık

Abdülhamit Düşerken

Uçan Melekler

Bir Ses Böler Geceyi

Ölü Ya Da Diri

Bana Adını Sor

İpek Tenolcay aldığı ödül

Güzel oyuncu oyunculuk macerasına başladıktan 8 yıl sonra 2005'de ödül almıştır. Başarılı oyuncu Kurtlar Vadisi Pusu'daki başarılı performansı ile Beyaz İnci TV Ödüllerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

İpek Tenolcay'ın şuanda oynadığı dizi

İpek Tenolcay geçen ay Kırmızı Ida adlı televizyon dizisinde Nazlı karakterinin annesi olarak rol almıştır. Şuan ise Star Tv'de Ada Masalı adlı dizide oynamaktadır.

 


Son Güncelleme: 07.06.2021 23:05
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Anahtar Kelimeler:
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