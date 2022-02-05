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İpek Karapınar kimdir, nerede doğmuştur? İpek Karapınar evli mi? İpek Karapınar kaç yaşında?

İpek Karapınar kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. İpek Karapınar’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:16
İpek Karapınar kimdir, nerede doğmuştur? İpek Karapınar evli mi? İpek Karapınar kaç yaşında?
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İpek Karapınar kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? İpek Karapınar’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

İpek Karapınar kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

İpek Karapınar’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. İpek Karapınar aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1 Ocak 1984 yılında dünyaya gelen İpek Karapınar, İstanbul’da doğmuştur. İlk oyunculuk deneyimini Köprü isimli diziyle yapan güzel oyuncu İpek Karapınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarında keman eğitimi almıştır.

İpek Karapınar’ın rol aldığı yapımlar

Hatırla Sevgili-Emine  

Kurtlar Vadisi Pusu-Funda Büyük

Zehirli Sarmaşık-Sinem,

Doludizgin Yıllar-Gülşen,

Köprü-Aslı Yazıcı,

Küçük Sırlar-Arzu,

Ustura Kemal-Nihal,

Talih Kuşu-Cansu,

Adını Kalbime Yazdım-Leyla,

Hayat Yolunda-Yelda Güçlü

Kırgın Çiçekler-Feride

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:16
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Ipek KarapınarKimdirHayatı
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