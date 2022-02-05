İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...

İpek Elban kimdir?

Oyuncu kişiliği yanında müzikle de ilgilenen ve bir müzik yarışmasında birinci olan İpek Elban hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. İşte detaylar.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:52
İpek Elban kimdir?
Takip Et:

1982 yılında dünyaya gözlerini açan ve 39 yaşında olan İpek Elban 16 yaşında iken yani 1998 yılında bir müzik yarışmasında birinci oldu. Bu birincilik ona Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin yolunu açtı. Burada eğitim almaya başlayan ünlü oyuncu tam bir sene eğitim almış ve bunun yanısıra Doğan Cankun'un müzik okulunda gitar eğitimi aldı.

Dizi hayatına Çapkın isimli dizi ile başlayan güzel oyuncu bir zamanların en çok izlenen dizilerinden olan Binbirgece adlı dizide de rol alarak boy göstermiştir. Bu sırada tiyatro eğitimine de devam eden ünlü oyuncu Ayla Algan'dan doğaçlama dersleri ve Kenter Akademide ise bir yıl kadar tiyatro eğitimi almıştır.

Sonraları Çanakkale'nin şirin ilçesinde Bozcaada'da kafe işleten oyuncu yolu Yılmaz Erdoğan ile kesişir. Bu tanışmadan sonra BKM mutfak ekibinin içerisinde yer alır. Bir süre skeçlerde oynamaya ve skeç yazmaya başlayan oyuncu 2011 senesinde İffet dizisinde, 2012 yılında ise Benim Hala Umudum Var dizisinde rol almıştır. Emanet dizisinde Simge karakteri ile evlerimize konuk olmuştur.

Sinema fimlerinde de boy göstermeye başlayan oyuncu Hükümet Kadın filminde rol alarak oynadığı karakter ile büyük beğeni toplamıştır. 2018 yılında ise yeni bir dizi ile karşımıza çıkan oyuuncu Kalp Atışı dizisinde rol alarak sanat hayatına devam etmiştir.

Yılmaz Erdoğan'ın başrollerini oynadığı ve yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası sinema filminde seslendirdiği şarkı ile büyük beğeni ve takdir toplayan sanatçı Kapıları Vurdum single ile müzik dünyasında adından söz ettirmeyi başarmıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ipek ElbanBKMYılmaz Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İpek Bağrıaçık kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede Oturuyor?
İpek Bağrıaçık kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede Oturuyor?
Genç oyuncu Melisa Lara Cantez kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Genç oyuncu Melisa Lara Cantez kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Güneş Sayın kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede Yaşıyor?
Güneş Sayın kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede Yaşıyor?
Emel Çetin kimdir? Nerelidir? Emel Çetin hangi projelerde yer almıştır?
Emel Çetin kimdir? Nerelidir? Emel Çetin hangi projelerde yer almıştır?
Teşkilat dizisi ile tanıdığımız Azra Bölek (Leyal) kimdir?
Teşkilat dizisi ile tanıdığımız Azra Bölek (Leyal) kimdir?
Oyuncu Hakan Bilgin kim?
Oyuncu Hakan Bilgin kim?

Popüler Haberler

İpek Bağrıaçık kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede Oturuyor?
Genç oyuncu Melisa Lara Cantez kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Güneş Sayın kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede Yaşıyor?
Emel Çetin kimdir? Nerelidir? Emel Çetin hangi projelerde yer almıştır?
Teşkilat dizisi ile tanıdığımız Azra Bölek (Leyal) kimdir?
Oyuncu Hakan Bilgin kim?
Edip Zeydan kimdir? Nerelidir? Edip Zeydan nerede oturuyor?
Burak Temiz kimdir, kaç yaşında, nerelidir, hangi dizilerde oynadı?
Gökhan Oskay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
“Moon Knight” dizisinin dövüş eğitimlerinden Oscar Isaac’linin dövüş videosu paylaşıldı
Çılgın sayısal loto süperstar nedir? Çılgın Sayısal Loto Süperstar nasıl oynanır?
Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma elemanı ne kadar maaş alıyor? maaşları ve iş ilanları
İnfaz koruma memuru ve gardiyan olma koşulları 2021
Sıcaklarda serinletecek en iyi 5 buharlı vantilatör modelleri
Masum 403. bölümünde neler oluyor? Masum dizisinin 403. bölüm özeti
Oyuncu Ezgi Esma Kürklü kimdir? Eğitim hayatı, yer aldığı diziler ve daha fazlası
Oyuncu İbrahim Kendirci kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Pelin Orhuner kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Ziraat kartının temassız özelliği neden çalışmıyor?
İnci Türkay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Oruç tarihi nedir? Diğer dinlerde oruç var mıdır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.