İpek Elban kimdir?

1982 yılında dünyaya gözlerini açan ve 39 yaşında olan İpek Elban 16 yaşında iken yani 1998 yılında bir müzik yarışmasında birinci oldu. Bu birincilik ona Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin yolunu açtı. Burada eğitim almaya başlayan ünlü oyuncu tam bir sene eğitim almış ve bunun yanısıra Doğan Cankun'un müzik okulunda gitar eğitimi aldı.

Dizi hayatına Çapkın isimli dizi ile başlayan güzel oyuncu bir zamanların en çok izlenen dizilerinden olan Binbirgece adlı dizide de rol alarak boy göstermiştir. Bu sırada tiyatro eğitimine de devam eden ünlü oyuncu Ayla Algan'dan doğaçlama dersleri ve Kenter Akademide ise bir yıl kadar tiyatro eğitimi almıştır.

Sonraları Çanakkale'nin şirin ilçesinde Bozcaada'da kafe işleten oyuncu yoluile kesişir. Bu tanışmadan sonramutfak ekibinin içerisinde yer alır. Bir süre skeçlerde oynamaya ve skeç yazmaya başlayan oyuncu 2011 senesinde İffet dizisinde, 2012 yılında ise Benim Hala Umudum Var dizisinde rol almıştır. Emanet dizisinde Simge karakteri ile evlerimize konuk olmuştur.

Sinema fimlerinde de boy göstermeye başlayan oyuncu Hükümet Kadın filminde rol alarak oynadığı karakter ile büyük beğeni toplamıştır. 2018 yılında ise yeni bir dizi ile karşımıza çıkan oyuuncu Kalp Atışı dizisinde rol alarak sanat hayatına devam etmiştir.

Yılmaz Erdoğan'ın başrollerini oynadığı ve yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası sinema filminde seslendirdiği şarkı ile büyük beğeni ve takdir toplayan sanatçı Kapıları Vurdum single ile müzik dünyasında adından söz ettirmeyi başarmıştır.