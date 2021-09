Netflix, farklı ülkelerde başarılı yapımlar ortaya koymaya devam ediyor. Mayıs 2020 yılında çıkan Into the Night dizisi, Netflix platformuna çıkan ilk Belçika dizisi olmuştu. En çok izlenen diziler sıralamasında ilk 10’a giren Into the Night’ın ilk sezonu izleyicilerden büyük bir beğeni kazanmıştı. İlk sezonun yayınlanmasının ardından dizi severler ‘’Into the Night’ın 2. sezonu ne zaman başlayacak’’ sorusunun yanıtını bulmak üzere intenete yöneldi.

Into The Night’ın 2. Sezonunda Kıvanç Tatlıtuğ da Yer Alacak

Into The Night’ın 2. Sezonu Ne Zaman Yayınlanacak?

Netflix’te yayınlanacak olan Into the Night’ın 2. sezonunda ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un da yer alacağı haberi Türkiye’deki milyonlarca dizi severin gözlerini bu dizinin üzerine çekmesine neden oldu. Yakışıklı oyuncuyla beraber dizide Türk olarak Mehmet Kurtuluş da bulunuyor.

Into the Night dizisinin yapımcısı Jason George, dizinin dünya genelinde büyük beğeni kazandığını ve yapımın 2. sezonunun da geleceğini duyurdu. Netflix, Into the Night’ın 2. sezonunun 8 Eylül Çarşamba günü başlayacağını açıkladı.