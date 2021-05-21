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İntikam filmi konusu ne? İntikam filmi oyuncu kadrosu ve konusu

2017 yılında beyaz perdede yayınlanan İntikam filmi televizyon ekranlarında geliyor. Başrollerinde Jackie Chan’in yer aldığı film yayınlandığı dönem çok beğenilmişti. İzleyiciler İntikam filmi konusu ne, İntikam filmi oyuncuları kim sorularını araştırıyor. İntikam filmi Show TV ekranlarından yayınlanacak.

21 Mayıs 2021 Cuma 13:20
İntikam filmi konusu ne? İntikam filmi oyuncu kadrosu ve konusu
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2017 yılında vizyona giren aksiyon macera türündeki İntikam filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Film severler İntikam filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor. Başrollerinde Jackie Chan, Pierce Brosnan, Orla Brady gibi isimlerin yer aldığı film yayınlandığı dönem milyonlarca kişi tarafından izlenmişti.

İntikam filmi konusu ne?

Restoran işleten Quan işiyle uğraşan kendi halinde biridir. Bir gün gerçekleşen terör saldırısında tüm hayatı değişen Quan’ın bu saldırıda kızı ölmüştür. Quan kızının ölümüne neden olan kişilerden intikam almak ister. Quan kendi adaletini sağlamak için hayatı pahasına çok tehlikeli bir maceraya girişir.

İntikam filmi oyuncu kadrosu

Jackie Chan,

Pierce Brosnan,

Orla Brady,

Dermot Crowley.


Son Güncelleme: 21.05.2021 13:20
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Anahtar Kelimeler:
IntikamFilmChakie Chan
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