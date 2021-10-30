Inside Job Anime dizisine dair detaylar

Netflix yine farklı yapımlarıyla izleyenlere şölen sunuyor. Netflix'in en yeni yapımlarından olan Inside Job Anime dizisi, 11 Eylül tarihinde gerçekten uzaya çıkıldı mı? sorusunu akıllara getiriyor. Filmde Reagan Ridley(Lizzy Caplan) karakteri keskin zekasıyla ön plana çıkıyor.

Oldukça kaliteli bir yapımla karşımıza çıkan Inside Job Anime dizisi, dünyada insanlığın artık aşırılk boyutlarındaki yaşadığı sapkınlıklar, kötülükler, ahlaksızlıklar, hilekarlık ve çeşitli kandırmacalar sebebiyle iyice yozlaşan insanlara ışık tutuyor. İnsanların tüm bu suçlara karşı dayanamayarak artık sas çıkarmasını anlatıyor. Dizide insanların inandıkları şaylere karşı bir sorgulamaya geçme halini, mevcut inançlarından kuşku duymalarına işaret eden konuları kapsıyor. Gerçek anlamda uzay yolculuğu yapıldı mı, uzaya gerçekten gidildi mi yoksa tüm bu olanlar birer kurmaca mıydı? Inside Job Anime, izleyenlerde büyük bir kuşku yaratıyor ancak seyirci, dizinin sonunda her şeyi öğrenmiş oluyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Lizzy Caplan, Christian Slater, Clark Duke, Will Blagroven, Tisha Campbell, Bobby Lee, John DiMaggio, Brett Gelman ve Andrew Daly bulunuyor.

Inside Job Anime dizisinin IMDb puanı 7,4 olarak belirleniyor. Inside Job Anime dizisinin fragmanına ulaşmak için tıklayınız!