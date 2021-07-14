İnsanlar İkiye Ayrılır filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı!

Türkiye’nin önemli dijital platformlarından olan Blu TV ve Bir Film yapımcılığının iş birliği ile beraber yayınlanacak olan İnsanlar İkiye Ayrılır filminin ilk fragmanı yayınlandı ve ne zaman yayınlanacağı da netlik kazandı. Sinema severler vizyon tarihinin ne zaman olduğunu öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor.

Yakın zamanda Kanal D’de yayınlanan Camdaki Kız dizisi ile yeniden dikkatleri üzerine çeken ve 57. Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ve ‘En İyi Senaryo’ dallarında ödül almaya hak kazanan Burcu Biricik filmin önemli karakterlerinden birisi olacak.

Burcu Biricik’in dışında Aras Aydın, Pınar Deniz, Erdem Akakçe, Başak Daşman, Gökay Müftüoğlu, Nezaket Erden ve Sabahattin Yakut filmin oyuncu kadrosunu oluşturuyor.

İnsanlar İkiye Ayrılır filmi 10 Eylül’de beyaz perdede izleyenlerle buluşacak.

https://youtu.be/XoEqUyPW15o