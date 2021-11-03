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İnşaat teknolojisi teknisyeni işi nedir? İnşaat teknolojisi teknisyeni maaşları ne kadar?

İnşaat teknolojisi teknisyeni, inşaatlarda duvar örme, çatı yapımı ile kaplaması, doğrama, sıva, boya, betonarme kalıbı, betonarme demir işlemlerini inşaat mühendisiyle inşaat teknikerinin gözetiminde yürütmekle görevli personeldir. Peki, inşaat teknolojisi teknisyeni maaşları ne kadardır? İşte detaylar...

03 Kasım 2021 Çarşamba 03:13
İnşaat teknolojisi teknisyeni işi nedir? İnşaat teknolojisi teknisyeni maaşları ne kadar?
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İnşaat teknolojisi teknisyeni, inşaatlarda duvar örme, çatı yapımı ile kaplaması, doğrama, sıva, boya, betonarme kalıbı, betonarme demir işlemlerini inşaat mühendisiyle inşaat teknikerinin gözetiminde yürütmekle görevli personeldir. 

İnşaat teknolojisi teknisyeni maaşları ne kadardır?

Bu işi yapan kişilerin aylık ortalama kazançları 7800 TL'dir. Bu meslek sahiplerinin aylık minimum aldıkları ücret 2826 TL iken maksimum aldıkları ücret de 12500 TL'dir.

Bu mesleği yapmak isteyen kişilerin en az ortaöğretim mezunu olması gerekiyor.

İnşaat teknolojisi teknisyeni ne iş yapıyor?

İnşaat teknolojisi teknisyeninin yaptığı işler şunlardır;

- İnşaat projesinin idari, özel ve teknik şartnamelerinin incelenmesi,

- Kontrol mühendisinden kullanılacak malzeminin cinsi ile niteliklerinin öğrenilmesi,

- Malzemelerin cinsi ile niteliklerinin şartname ile projeye uygunluğunun incelenmesi,

- Yapılan çalışmaların devamlı izlenerek şartnameye aykırı uygulamalara müdahale edilerek, uyarı yapılması ve gerekli şartlarda çalışmanın durdurularak mühendisin bilgilendirilmesi,

- İnşaatta yapılan günlük çalışmaların sürveyan defterine işlenmesi.

İnşaat teknolojisi teknisyeni meslek ana grubu

Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarıdır

Meslek alt ana grubu

Bilim ve mühendislikle alakalı yardımcı profesyonel meslek mensuplarıdır

Meslek grubu

Fizik ve mühendislik bilimleri teknisyenleridir

Meslek birim grubu

İnşaat mühendisliği teknisyenleridir

İnşaat teknolojisi teknisyeni meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 3112.04'tür.


Son Güncelleme: 03.11.2021 03:13
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