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İngiltere Prensi Philip kimdir, neden öldü? Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip kaç yaşındaydı, çocukları kimler?

Son zamanlarda gündemde en çok araştırılan konulardan birisi de İngiltere Prensi Philip'in yaşamı. Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti. Bunun üzerine okurlar Prens Philip'in kim olduğunu araştırmaya başladı.

09 Nisan 2021 Cuma 15:49
İngiltere Prensi Philip kimdir, neden öldü? Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip kaç yaşındaydı, çocukları kimler?
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Son dakika alınan bir habere göre Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip hayatını kaybetti. 99 yaşında vefat eden Prens Philip, Buckingham Sarayı’ndan gelen açıklama ile hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere Prensi Philip

Tam adı Philip Mountbatten olan Prens, 10 Haziran 1921 tarihinde dünyaya geldi. Philip, Edinburgh Dükü, Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth’in eşidir. Prens Philip’e doğduğunda Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı verilmiştir. Prenses Elizabeth Alexandra Mary ile yani İngiliz tahtının  varisi ile dünya evine girdi. Çift evlendikleri gün, His Royal Highness stili verildi. Dönemin Birleşik Krallık Kralı VI. George yani Kraliçe II. Elizabeth’in babası tarafından Duke Of Edinburgh olarak atandı.

Prenses Elizabeth ve Prens Philip 1950-1952 yılında babasının ölümünden sonra tahta geçen II. Elizabeth'e konsortluk eden Philip deniz kariyerini sonlandırdı.

Çiftin Charles, Anne, Andrew, Edward adında 4 tane çocukları vardır.




Son Güncelleme: 09.04.2021 15:49
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PrensPhilipİngilterePrensKraliçeElizabeth
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