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Indiana Jones 5 filmi ne zaman vizyona çıkacak? Disney film çıkış tarihini duyurdu!

Sinema severlerin uzun süredir beklediği Indiana Jones 5 filminin ne zaman vizyona gireceği kesinleşti. Disney, film çıkış tarihini duyurdu.

11 Aralık 2020 Cuma 21:27
Indiana Jones 5 filmi ne zaman vizyona çıkacak? Disney film çıkış tarihini duyurdu!
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İlk filmi 1981 yılında vizyona giren Indiana Jones serisinin 5.filmi için hazırlıklar başladı. Yönetmenliğini Steven Spielberg’in üstlendiği ve başrolünde Harrison Ford’un yer aldığı filmin vizyon tarihi 2019 olarak belirlenmiş ancak pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. Film hakkında duyuru yayınlayan Disney, Indiana Jones 5 filminin 5 Temmuz 2022 tarihinde sinemaseverlerle buluşacağını açıkladı.

78 yaşındaki Harrison Ford başrol oynayacak

Oscar, Altın Küre ve BAFTA ödüllü usta oyuncu Harrison Ford, efsaneleşmiş karakter Indiana Jones için yeniden kamera karşısına geçecek. 78 yaşındaki oyuncu daha önce 1981 yılında Kutsal Hazine Avcıları, 1984’de Kamçılı Adam, 1989’da Son Macera ve 2008’de Kristal Kafatası Krallığı adlı filmlerinde rol aldı.

Indiana Jones serisinde maceracı bir arkeoloğu canlandıran 78 yaşındaki Harrison Ford, ilerleyen yaşına rağmen setlere geri dönüyor. Serinin 5.filminin oyuncu kadrosu ve çekimlerine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.



Son Güncelleme: 11.12.2020 21:27
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Anahtar Kelimeler:
DisneyIndiana JonesHarrison Ford
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