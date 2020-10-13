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İncir Ağacı yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 İncir Ağacı neden yayınlanmıyor?

Basın bülteninde göze çarpan İncir Ağacı yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 İncir Ağacı neden yayınlanmıyor? ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 13 Ekim 2020 Salı tarihli haberimize göz atarak, İncir Ağacı yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 İncir Ağacı neden yayınlanmıyor? hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

13 Ekim 2020 Salı 23:36
İncir Ağacı yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 İncir Ağacı neden yayınlanmıyor?
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İncir Ağaca dizisi, koronavirüs pandemisinden dolayı ertelenmişti. Ancak dizinin uzun bir süredir yayınlanmaması izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan İncir Ağacı dizisi bir süredir yayınlanmıyor. İncir Ağacı dizisinin neden yayınlanmadığını merak eden vatandaşlarımız intenet üzerinden araştırmalar yapıyor. İncir Ağacı dizisinin bitip bitmediğini merak ediyor.

Aldığımız bilgilere göre İncir Ağacı dizisi artık devam etmeyecek. 14 Ekim 2019 tarihinde başlayan dizi, 3 Nisan 2020 tarihinde yayın hayatına ara vermişti. 120 bölüm boyunca ekranlarda olan dizi çok uzun bir süredir yayınlanmıyor. Pandemi süreci sona ermiş olsa da dizi hala yayınlanmadı.

İncir Ağacı Finali


Sonsuzkare adlı yapım firması tarafından yapılan İncir Ağacı dizisi TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşuyordu. 1 sezonluk anlaşma maalesef pandemi sürecine denk geldi. Muazzam bir finalle ekranlara veda etmek isteyen dizinin pandemiden dolayı erken final yapması izleyicileri üzmüştü. Dizi 3 Nisan 2020 tarihinde erken final yapmak zorunda kaldı. Halbuki dizinin izleyicileri diziyi oldukça çok seviyordu. Ancak her şeye rağmen dizi beklenen reyting oranlarını yakalayamadı.

İncir Ağacı Dizisi Bitti mi?

İncir Ağacı dizisi gereken reyting oranlarına ulaşmadığı için sona erdi. Bu dizinin yerine yeni sezonda Türkan Hanımın Konağı dizisi yayınlanacak. Pandemi sürecinden ötürü İncir Ağacı dizisine final yapılamadı. TRT 1 yönetimi de final çekimlerini yaptırmadı. Bu durum TRT 1 yönetimine yakıştırılamadı. Ayrıca dizinin finalini merak eden milyonlarca insana da ayıp etmiş oldular.

Yönetim bir nebze de olsa izleyicileri rahatlatmak için yayınlanmayan bölümleri TRT 1 intenet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden toplu olarak yayınladı. Televizyonda yayınlanmayan 15 bölüm bu mecralardan yayınlandı.



Son Güncelleme: 13.10.2020 23:36
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Türkan Hanımın Konağıİncir Ağacı
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