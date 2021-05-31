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İncir Ağacı Sevim (Günnur Adıgüzel) kimdir?

Günnur Adıgüzel başarılı bir tiyatro oyuncusudur. Film ve dizilerden çok tiyatro oyunlarıyla ön plana çıkmıştır. Birden fazla dizi ve filmde yer almıştır. Günnur Adıgüzel kimdir? İşte güzel oyuncu ile ilgili bilgiler...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:07
İncir Ağacı Sevim (Günnur Adıgüzel) kimdir?
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Günnur Adıgüzel 1985 senesinde doğmuştur. İlk oyunculuk deneyimlerinde birden fazla reklam filminde yer almıştır. Daha sonra dizilerde rol almaya başlamıştır. İncir Ağacı dizisinde Sevim karakteriyle dikkat çekmiştir.

Galip Derviş, Lale Devri, Alemin Kralı, Arka Sokaklar,Ustura Kemal isimli dizilerin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Çok ünlü markaların reklam filmlerinde yer almıştır. Deccal 2 ve Biz Size Döneriz isimli sinema filmlerinde de yer almıştır.

Tiyatro oyunlarıyla daha ön plana çıkan oyuncu, Mavi Boncuk adlı tiyatro oyununda oynamıştır. Instagram Hesabını aktif olarak kullanmaktadır.

2020 yılında ise talihsiz bir olay yaşamıştır. Bankaya giden güzel oyuncu ,bankanın çıkışında gasp edilmiştir. 500 Bin TL’sini kaptıran Adıgüzel,olayın ardından şok geçirmiştir.


Son Güncelleme: 31.05.2021 20:07
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Günnur AdıgüzelGünnur Adıgüzel Kimdir?
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