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İncinur Daşdemir kimdir, nerede doğmuştur? İncinur Daşdemir evli mi? İncinur Daşdemir kaç yaşında?

İncinur Daşdemir kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. İncinur Daşdemir’in hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:52
İncinur Daşdemir kimdir, nerede doğmuştur? İncinur Daşdemir evli mi? İncinur Daşdemir kaç yaşında?
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İncinur Daşdemir kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? İncinur Daşdemir’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

İncinur Daşdemir kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

İncinur Daşdemir’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. İncinur Daşdemir aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

22 Ocak 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mehmet Niyazi Altuğ Süper Lisesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Bana Artık Hicran De dizisinde Dilber karakterine hayat vermiştir. Yeni sezon içerisinde Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ayşen karakterinde hayat vermektedir.

 

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:52
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Incinur DaşdemirEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazDiziKimdirHayatı
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