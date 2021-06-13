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İnan Bana Lisa McVey Olayı film konusu ve oyuncuları

80’li yıllarında Tampa Florida geçen film, Lisa McVey isimli genç kızı konu edinirken İnan Bana Lisa McVey filmi gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır. Jim Donovan’ın yönetmen koltuğunda yer alırken macera dolu filmde sinema severler İnan Bana Lisa McVey Olayı film konusu ve oyuncuları merak ediyor. İşte İnan Bana Lisa McVey Olayı filminin konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde

13 Haziran 2021 Pazar 15:04
İnan Bana Lisa McVey Olayı film konusu ve oyuncuları
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80’li yılların Tampa Florida geçen film, Lisa McVey adlı genç kızın hayatı anlatılmaktadır. En iyi donut dükkanında çalışan Lisa, müşterilerine oldukça iyi davranırken 24 saat açık olan dükkânda en sevilen personeller arasında yer almaktadır.

Lisa babaannesi ile birlikte yaşar fakat ilerleyen zamanlarda babaannesi ile yaşamanın ne kadar zor olduğunu anlar. Babaannesinin sevgilisinin kendisine tecavüz etmesi ile hayatı değişen Lisa’nın aynı zamanda babaannesi bu duruma izin vermektedir. Lisa’nın annesinin bu duruma yaklaşımı ise “başına daha kötü şeyler de gelebilirdi” şeklinde olur.

Genç kızın geleceği çöp olurken Lisa intihar teşebbüsünde bulunmak için planlar kurar. Filmde Bobby Joe Long isimli bir seri katil kendini gösterirken Kendisi 80’li yılların en vahşi seri katillerinden birisidir.  Hedefi Lisa McVey oldu.

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan film Believe Me: The Abduction of Lisa McVey” ilk yarısında Lisa’nın seri katille olan mücadelesini konu eder. Bobby, genç kıza arabada tecavüz etmesi ile başlarken Lisa’yı rehin altına alır.  Filmin sonlarına doğru Lisa seri katilin elinden kurtulur ve başından geçen kötü olayları polise, babaannesine inandırmaya çalışır. Büyükannesi genç kızın dikkat çekmeye çalıştığını iddia eder ve birkaç poliste aynı düşüncenin arkasında durur. Bu sırada dedektif Pinkerton ortaya çıkar ve film dramatikleşir.

İzleyicini her an germe potansiyeline sahip olan film tecavüz, zorbalık, aşağılanma gibi durumları konu edinir. Kadın cinayeti hedef alınırken film oldukça beğenilerek izlenmeye devam ediyor. 7,1 imdb puanına sahip film oyuncu kadrosu sizlerle

Believe Me: The Abduction of Lisa McVey oyuncu kadrosu

  • Katie Douglas – Lisa McVey
  • David James Elliott – Sgt. Larry Pinkerton
  • Rossif Sutherland – Bobby Joe Long
  • Amanda Arcuri – Lorrie
  • Chris Owens – Detective Wolf
  • Bruno Verdoni – Morris Elwood
  • Megan Fahlenbock – Betty

Son Güncelleme: 13.06.2021 15:04
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Inan Bana Lisa Mcvey FilmBelieve Me The Abduction Of Lisa Mcvey Film
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