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IMDB'ye göre en çok puan alan dini içerikli filmler

IMDB'ye göre en çok puan alan dini içerikli filmler sıralaması...

07 Ocak 2021 Perşembe 21:05
IMDB'ye göre en çok puan alan dini içerikli filmler
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Lion Of The Desert filmi - IMDB 8,4

Filmin konusu Mussolini'de olan Müslümanları ortadan kaldırmak için Müslümanlara yapılan şiddet politikası işlenmektedir. Bu hadiselere karşı Libya'da Ömer Muhtar'ın önderliğinde direniş hareketi başlatılır.

Det Sjunde İnseglet filmi - IMDB 8,2

Filmde Haçlı Seferleri sırasında veba hastalığı ve bir Haçlı şövalyesinin ölümle olan oyununu konu almaktadır. Oyunun sonunda galip gelen taraf kim olacak?

La Passion De Jeanne D’Arc filmi

14. yüzyılda Fransa ve İngiltere arasındaki savaşta Fransa'ya yardımda bulunan Katolik azizesi Jeanne Darc İngilizlere yakalanınca bu süreçte kendisinin Tanrıyla kunoşarak iletişime geçtiğinden bahseder bunun üzerine kafir ilan edilen Jeanne Darc bu suçlamayla yakılarak öldürülür.

Çağrı – The Message film - IMDB 8,2

Filmde Hz. Muhammed (SAV)'i Cebrail'in onunla görüşmesi üzerine Hz. Muhammed (SAV) Mekke halkının içinde bulunduğu kötü yaşamdan kurtulması ve doğru yolu göstermesi için verdiği mücadeleyi anlatmaktadır.

P.K. filmi - IMDB 8,2

Filmde adeta yeni doğmuş bir gencin Hindistan'da farklı dini inançları keşfederek ve aniden kendini bu inançlar içinde bularak gerçeği araması komik bir şekilde anlatılır.

Brian’ ın Hayatı filmi - IMDB 8,1

Filmde Brian'ın Hz. İsa ile aynı günde dünyaya gelmesiyle zaman geçtikçe dedikodu içinde başka bir hale gelen Brian'ın hikayesi komik bir şekilde anlatılmaktadır.

Inherit The Wind filmi - IMDB 8,1

Filmde Darwin'in Teorisi'ni öğreten bir bir öğretmenin bu yüzden tutuklanması ve ardından dışarı çıkmasıyla ile mücadeleye giren avukat Henry Drummond ile dil ve bilim arasındaki tartışmayı ele almaktadır.

The Stoning Of Soraya M. filmi - IMDB 8,0

Filmde küçük bir kasabada arabasının bozulması sebebiyle mahsur kalan Sahebjam’ ın yaşam hikayesi anlatılmaktadır. Yardım amacıyla gelen Zahra adlı kadının da yeğeni Soraya'nın da hikayesini anlatmasıyla hikaye ilginç bir hal alır.

On Emir filmi - IMDB 7,8

Filmde Musa'nın doğduğunda terk edilmesi üzerine Firavun'un kardeşi Musa'yı sarayda büyütür ve ardırdan Musa ve ona gelen on emir ile birlikte peygamber olma hikayesi anlatılır.

Muhammad: Legancy of a Prophet filmi - IMDB 7,8

Filmde Hz. Muhammed (SAV)'in hayat hikayesi ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor bunun yanında Amerika'daki Müslümanşarın da yaşam hikayeleri de anlatılmaktadır.

Islam: Empire of Faith filmi - IMDB 7,8

İslam dinindeki ilk ve son peygamberlere kadar olan peygamberlerin hayat hikayeleri belgesel dizisi şeklinde ele alınmaktadır.

IL Vangelo Secondo Matteo filmi - IMDB 7,8

Filmde İsa Mesih'in yaşamı Aziz Matthew İncil’ine göre dünyaya gözlerini açışından tekrar dirilişine kadarki olan hikayesi anlatılmaktadır. En iyi İsa'yı anlatan film seçilmiştir.

The Gospel of John filmi - IMDB 7,7

Filmde İncil'deki Yuhanna kısmı ele alınmaktadır. İsa'nın son üç senesini ve tarihin gizli gerçeklerini ayrıntılı şekilde ele almaktadır.

Der Name Der Rose filmi - IMDB 7,7

Filmde din hakkında karşıt düşüncelere sahip kişilerin inançlarını birbirlerine karşı ortaya koyarak bunun etrafında gelişen hadiseler anlatılmaktadır.

Bab’ Aziz filmi - IMDB 7,6

Filmde görme engeli olan derviş Baba Aziz'in torunuyla birlikte Isthar'la çölde otuz senede bir olan Sufi toplantsına giderkenki yolculukta derviş ve torununun arasındaki anlatılan hikayeler ele alınmaktadır.

Religuous filmi - IMDB 7,6

Filmde dini inanışların tümüne karşı meydan olan halkarın hayat şekilleri eğlenceli bir şekilde anlatılmaktadır. Çeşitli dinş topluluklar ile yapılan röportajlar da yer almaktadır.

The Last Temptation filmi - IMDB 7,6

Hz. İsa'yı konu alan filmde Hz. İsa'nın kişilik özellikleri ayrıntılı biçimde gösterilmektedir. Filmin yönetmeni Martin Scorsese'ye en iyi yönetmen Oscar ödülü adayı olmasını sağlamıştır.

Muhammed filmi - IMDB 7,6

Filmde Hz. Muhammed'in çoçukluk döneminden gençlik dönemine kadar olan hadiseleri detaylı biçimde ele alınmaktadır.Yedinci yüzyıl Mekke'sinin ele alındığı izlenmesi gereken filmlerdendir.

Muhammad: The Last Prophet filmi - IMDB 7,5

Filmde Hz. Muhammed'in ve İslam'ın ilk günleri ele alınmaktadır.Tarihi olaylar animasyon kurgu şeklinde hazırlanmıştır.

Jesus Camp filmi - IMDB 7,4

Filmde Kids on Fire adlı bir çocuk kampındaki çoçuklara gelişim aktivtileri ve oyun yerine Hrıstiyan Savaşçı olmaları için dersler verilmektedir.

Takva filmi - IMDB 7,4

Sakin bir yaşama sahip ve dini yönden kendini güçlü biri olarak gören Muharrem bir gün bir tarikat önderinin ona kira paraları toplaması için bir iş verince gitgide Muharrem yaşamında kötülüklerle iç içe geçmeye başlar.

Arranged filmi - IMDB 7,3

Brooklyn'de hayatını geçiren Ortodoks Yahudi Rochel Meshenberg ve onun yakın arkadaşı olan Müslüman bir kadınla olan arkadaşlıkları anlatılmaktadır. Aynı dinlerden olmamalarına rağmen aynı yolda kalmayı başararak arkadaş olabilmeleri ele alınmıştır.



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:05
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