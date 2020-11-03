IMDb puanlarına göre yayınlanmış en iyi Kore dizileri

Kore dizilerinde işlenen konular son dönemde dikkatleri çekmeyi başarıyor. Büyük bir ivme kazanan Kore dizileri her yaştan insana hitap eden konularla izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

2020 ve öncesinde yayınlanan en iyi Kore dizileri

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016) – IMDB: 8,7

Alışılmışın dışına çıkan bir aşk hikayesini anlatan dizide, 25 yaşındaki Hae Soo, güneş tutulması sonrasında zamanda geriye gider ve gittiği dönemde prenslerin çatışmasını engelleme çabası içerisindeyken aşık olur.

The Lonely And Great God – Goblin (2016 – 2017) – IMDB: 8,7

Goblin’in ölümsüz hayatını sona erdirmek için insan genine ihtiyaç duyup Azrail ile aynı evi paylaşmak zorunda kalmasını anlatan dizi fantastik türünde büyük bir beğeni kazanmıştır.

Chuno (2010) – IMDB: 8,7

Healer (2014 – 2015) – IMDB: 8,5

Aşk, onur ve şehvet konularının işlendiği Chuno dizisi yayınlanmış olduğu dönemde reyting rekorları kırmıştır. Dizide köle olan bir kıza aşık olan genç adamın kızı kaybettikten sonra bulma çabası anlatılıyor.

Aksiyon ve komedi türündeki Healer dizisinde yayın şirketindeki tanınmış bir muhabirin tek amacı aslını öğrendiği bir olayı açığa çıkarmaktır.

Descendants Of The Sun (2016 – 2017) – IMDB: 8,5

Birleşmiş Milletler barış askeri olan yüzbaşı ile ordu doktoru arasındaki aşk hikayesi anlatılıyor.

Tae – Yang – Eui Hoo – Ye (2016) – IMDB: 8,5

Drama türündeki en iyi Kore dizileri arasında yer alan bu yapımda, BM’ye ait korua birliğinde görev yaptığı sırada başka bir ülkeye görevli gönderilen yüzbaşı ile gittiği ülkede yaşadığı aşk ve arkadaşlıklar anlatılıyor.

İmparatoriçe Ki (2013) – IMDB: 8,6

Stranger (2017 -) – IMDB: 8,6

Prison Playbook (2017) – IMDB: 8,4

Strong Woman Do Bong Soon (2017) – IMDB: 8,3

Liar Game (2014) – IMDB: 8,3

My Love From The Star (2013 – 2014) – IMDB: 8,3

Kill Me Heal Me (2015) – IMDB: 8,3