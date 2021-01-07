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IMDB puanına göre tarihi kore dizileri

Tarihi Kore dizi hayranları için oluşturduğumuz listemizde hangi Kore dizileri yer alıyor. İşte o liste ve diziler...

07 Ocak 2021 Perşembe 21:13
IMDB puanına göre tarihi kore dizileri
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Tarihi Kore dizileri severler için IMDB puan listesine göre en iyi Kore tarihi dizilerini derledik. IMDB puanarına göre en çok puan alan tarihi Kore dizileri. Listede on dört dizi yer alıyor. Tarihi Kore dizi hayranları için oluşturduğumuz listemizde hangi Kore dizileri yer alıyor. İşte o liste ve diziler...
 

1. Rebel: Thief Who Stole the People IMDB: 8.2

Eleştirmenler tarafından tam not alan dizi gerek oyuncu performanıs ve gerek izlenme skoruyla da ilgi çekmeyi başarmıştır. Dizi, ünlü zorba kral olan Yeonsangun zamanındaki Joseon’un ilk devrimcisi olan Hong Gil-dong’u konu almaktadır.
 

2. Queen Seon Deok (Muhteşem Kraliçe) IMDB: 8.8

Kral Jinpyeong’un ölümüyle taht boş kalır ve varis yoktur. En büyük kızı olan Prenses Duk Man halef’i olarak meydana çıkar. Duk Man, Silla’nın ilk kraliçesi olunca Mhi Shill tahtın peşini bırakmayacaktır.
 

3. Dong yi IMDB: 8

Asya’da popüler olmayı başaran dizi bu başarısını ödüllerle de kanıtlamayı başardı.Dizi NHK’da en fazla izlenmeyle reyting kırmayı başardı. Han, MBC Drama Ödülleri’nde “Daesang (Büyük Ödül)”  de dahil olmak üzere gerçekleştirdiği harika oyunculuk ile  ödüllerini kazandı.Joseon Hanedanı Kral Sukjong döneminde Kraliçe Inhyeon’un güvenini alan Dong Yi, zamanla Dong Yi Sook bin ünvanını elde ederek cariye olmasını ve Joseon hanedanının 21. Kralı Yeongjo dünyaya getirmesine kadar olan zamannı ele alıyor.
 

4. Jumong (Efsane Prens) IMDB: 7.9

Kore tarihini ele alan bir dizidir. Dizinin beklendiğinden fazla ilgi çekmesi ve başarılı olmasından dolayı 60 bülümlük yazılan dizi 81 bölüme uzatılmıştır. Goguryeo krallığını ve Jumaong’un hayatını anlatmaktadır.Gojoseon Çin Han İmparatorluğu’nun eline geçince zalim imparatora esir düşsen halkın hikayesini anlatmaktadır.
 

5. Dae Jang Geum (Jewel in The Palace) IMDB: 8.5

Dizi Joseon Hanedanlık döneminde ilk hekim olan Jang-geum’un gerçek yaşam hikayesini anlatırken, dönemin egemen ve hiyerarşik yapısını da konu ediniyor. 
 

6. Six Flying Dragons IMDB: 8.9

Dizi Joseon Hanedanlığı’nın kuruluş hikayesinden prens Yi Bang-won’a kadar olan dönemi konu ediniyor.
 

7. Warrior Baek Dong Soo IMDB: 8.1

Joseon’da, Kral Jeongjo’nun, Qing büyükelçisinin, Japon kılıç ustası olan Kenzo ve onun suikastçının loncası olan Heuksa Chorong’un liderlik yaptığı çeşitli gruplarla olan siyasi stratejileri konu ediniyor.
 

8. Mr. Sunshine IMDB: 8.8

Dizi 1900 yıllarının başındaki zamanda geçmektedir. ABD 1871’de Joseonnlu bir çocuk Amerikanlılar tarafından kurtarılır ve ABD’ye götürülür. Yetişkin olunca Joseona’a döner ve burada asker olarak karşılanır ve aristokrat aileden bir kadına aşık olur.
 

9. Hwarang IMDB: 8

Silla Krallığı zamanında “Güzel Savaşçılar” isimli genç erkeklerin oluşturduğu elit bir grubu konu edinir. Kraliçe Ji So sistemin ayrıcalıklarını kullanarak oluşmuş soyluların gücünü kırmak ve onlara engel olmak için yeni elit bir grup olan Hwarang’ı kurarak yeni bir düzen sağlamayı ve kontrolü yeniden elinde tutmayı istemektedir.
 

10. Bridal Mask IMDB: 8.5

Japon sömürge zamanlarında savaş sanatında yetenekli olan Lee Kang’ın hikayesi konu edinir. Emperyalistlere karşı bu savaşta yer alan Lee bir maskeyle takmaktadır bu yüzden ona Gaksital adı verilmiştir.
 

11. Iljimae IMDB: 8.1

Gansterlik yapan Ryung bir yandan fakirlere yardım etmektedir. Hükümet yetkililerini soyan Ryung soygundan sonra olay yerine elma ağacı dalı bırakır. Iljimae olarak tanınır. Ryung’u dabüşçü Bong ve doktorun kızı Eun Chan sevmektedir. 
 

12. Empress Ki IMDB: 8.5

Dizi Cengizhan’ın kurmuş olduğu Yuan Hanedanlığına liderlik eden Demir Leydi İmparatoriçe Gi’yi konu alır.
 

13. Gu Family Book IMDB: 8

Choi Kang-Chi (Lee Seung-Gi), hem insan yarı hem olan efsanevi gumiho’dur. Hayatını bir insan geçirmek için uğraşır ve bu sırada aşık olur.
 

14. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo IMDB: 8.6

Dizi, şuanki zamanda yaşarken bir anda kendini geçmişte ulan Jang Hyo isimli kızın etrafında dönmektedir.
 


Son Güncelleme: 07.01.2021 21:13
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Anahtar Kelimeler:
KoreTarihiDiziImdb
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