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IMDb puanına göre seçilmiş en psikopat en kötü çiftler

Genellikle soygun, çatışma ve suç ağırlıklı filmlerde yer alan kötü çiftler film dünyasına farklı bir hava katarak yeni bir soluk getirmişlerdir. IMDb puanına göre milyonlarca farklı insanın katılımıyla hazırlanan en psikopat ve kötü çiftler nelerdir? Sorusu merak içerisinde araştırılmaktadır.

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:03
IMDb puanına göre seçilmiş en psikopat en kötü çiftler
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IMDb, dünyadaki tüm izleyicilerin oylarından oluşan bağımsız bir araştırma sitesidir ve dünya çapında kabul görmüştür. Bu nedenle IMDb puanları günümüzde izleyiciler için en popüler istatistiktir. Bu web sitesinde "En İyi Filmler", "En Kötü Filmler" ve "En Saçma Diziler" olmak üzere birçok liste bulunmaktadır. Öyleyse, IMDb puanına göre en kötü ikilinin kim olduğunu biliyor musunuz? Daha önce böyle bir liste olduğunu bile bilmiyor olabilirsiniz. Bununla birlikte, film endüstrisinin seçilebilecek pek çok teması vardır ve birçoğunun zayıf özellikleri vardır. Bazı filmlerde bu kötüler bir çifttir. Böylelikle etkisi iki katına çıkarılabilir ve film tarihinin en kötü çiftleri arasında öne çıkabilir.

Katil Doğanlar (1994)

Filmi görenler için bu listede görünmesi şaşırtıcı olmayabilir. Bu temaları inanılmaz bir şekilde ele alan ve birkaç yıl hafızanızda kalacak bir çift akıl hastasının zulmüne hayran kalacaksınız. İki psikopat seri katil çocuk avcısı ve her türlü kaçma şansını yakalayacak kadar çılgınlar. Filmin süresi 1 saat 58 dakikadır ve 1994 yılında gösterime girmiştir. Bu ünlü senarist ve yönetmen Quentin Tarantino'nun az bilinen bir çalışması olsa da izlenmeye değerdir.

Çılgın Romantik (1993) (IMDb 7.9)

Detroit'te yalnız bir adam, bir tele kızına aşık oldu ve onu esiri olarak tutan adamlardan kurtararak evlenir. Çift ayrıca kötü adamlardan uyuşturucu çalar ve onları satmak için Los Angeles'a kaçmaktadırlar. Ancak, çete ve adamları onların peşine düşer ve onları öldürmek isterler. Bu çift hayatlarının en kötü günlerini yaşayacak ve birbirleri için katil olacaklardır.

Bonnie ve Clyde (1967) (IMDb 7.8)

1968'de ülkemizde gösterime giren bu filmin yönetmeni Arthur Penn, başrol oyuncuları Warren Beatty, Fare Dunaway ve Michael J. Pollard idir. Rad. Filmin konusu, Bonnie Parker adında bir kız hayatından nefret etmekte ve bir erkekle tanıştıktan sonra suçlar dünyasına adım atmasını işlemektedir. Clyde Barrow adındaki bu adam eski bir dolandırıcıdır ve birlikte olduktan sonra durdurulamaz bir suç makinesi haline gelirler.

Sonsuz kaçış (1972) (IMDb 7.4)

2 saatlik aksiyon ve polisiye filmi olan sonsuz kaçış filmi, 1978'de ülkemizde gösterime girdi. Film, kısa süre önce serbest bırakılan mahkum ve soygun sırasında hata yaptıktan sonra sadık karısının kaçışını konu alıyor. Filmin başrollerinde Steve McQueen, Ali McGraw, Ben Johnson rol almaktadır.

Gerçek Yalanlar (1994) (IMDb 7.2)

Korkusuz, dünyayı gezen, teröristler ile savaşan bir gizli ajanın hayatı, karısının kullanılmış bir araba satıcısı ile ilişkisi olduğunu öğrendiğinde, teröristler ABD’ye kaçak nükleer savaş başlıkları sokarken perişan olur. 1994 yapımı filmin başrolünde Anold Schwarzenegger ve Jamie Lee Curtis rol almaktadır.

Kanlı toprak (1973) (IMDb 7.8)

Bu film, cinayet işleyen garip bir çift ile ilgili, 1997'de gösterime girdi. Lana Wachowski tarafından yönetilen bu korku filmi, başrollerini Jennifer Tilly, Gina Gershon ve Joe Pantoliano'nun paylaşmıştır. Film, kasabalarını terk ederek cinayetler işleyen sapkın bir çift hakkında.

Gun Crazy (1950) (IMDb 7.6)

Bu ilginç film yarım asırdan daha eski ve konusu, iki psikopat gencin silahlara olan arzusu ile gerçekleşen vahşetleri anlatmaktadır. Film, polisiye ve drama tarzında çekilmiş, 1950 yapımıdır. Siyah beyaz üretilmesine rağmen yine de iyi sonuçlarla listeye girmiştir.



Son Güncelleme: 06.01.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
ImdbFilmKötüçift
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