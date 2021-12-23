IMDb puanına göre en iyi 10 Netflix dizisi

Netflix en iyi 10 dizi
- Formula 1: Drive to Survive : Netflix ve Formula One ile birlikte yapılan belgesel Formula 1 dünyasına odaklanmaktadır. IMDB puanı da 8,6’dır.
- Young Royals : Kurgusal ve seçkin bir yatılı okul olan Hillerska’da gençlerin hayatları aktarılmaktadır.İsveç yapımı olan dizi, drama ve romantizm arasında gelişmektedir. IMDb puanı 8,6’dır.
- Cobrai Kai : Amerikan dövüş sanatlarına ilişkin komedi ve drama televizyon dizisidir. IMDb puanı 8,6’dır.
- The Crown : Kraliçe II. Elizabeth’in saltanat dönemini anlatan tarihi bir biyografi dizisi olarak karşımıza çıkar. Dizinin IMDb puanı 8,6’dır.
- Move To Heaven : Dizinin yönetmenliğini Kim Sung-Ho üstlenmektedir. Güney Kore dizisi orijinal Netflix dizisi olarak karşımıza çıkar. IMDb puanı da 8,7’dir.
- Anne : Romandan uyarlanan dizi şimdiye kadar 24 ödül kazanmıştır. Dizinin kadrosunda Amybeth McNulty ile Geraldine James gibi isimler yer almaktadır. Dizinin IMDb puanı 8,7’dir.
- BoJack Horseman : Yetişkin Amerikan animasyon dizisi olarak karşımıza çıkar. Dizi Raphael Bob -Waksberg tarafından oluşturulmuştur. Dizinin IMDb puanı da 8,7’dir.
- Stranger Things : ABD yapımı olan dizi bilim kurgu ve korku türü olarak karşımıza çıkar. Dizinin yönetmenliğini Duffer kardeşler üstlenmektedir. Dizinin IMDb puanı 8,7’dir.
- Narcos : Amerikan suç ve aksiyon dizisi, Pablo Escobar’ın hayat hikayesine odaklanmaktadır. 2015 senesinde yayın hayatına başlayan dizinin IMDb puanı 8,8’dir
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- Black Mirror: İngiliz yapımı olan dizi drama,macera ,bilim kurgu ve hiciv türündedir. 2011 senesinde yayınlanmaya başlayan dizi çok büyük ses getirmiştir. Dizinin IMDb puanı 8,8’dir.
Son Güncelleme: 23.12.2021 15:23