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IMDb puanına göre en iyi 10 Netflix dizisi

Son yılların en popüler platformlarından biri olan Netlix'te birbirinden değişik diziler yer almaktadır. Seyirciler,IMDb puanı yüksek Netlflix dizilerini araştırmaktadır. IMDb puanı yüksek Netflix dizileri nelerdir? Bu haberimizde Netlfix'te yayınlanan IMDb puanı yüksek dizileri sizler için derledik. İşte IMDb puanına göre en iyi 10 Netflix dizisi...

23 Aralık 2021 Perşembe 15:23
IMDb puanına göre en iyi 10 Netflix dizisi
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Netflix, günümüzün en fazla kullanılan platformlarından biridir. Netlix’te yer alan dizilerin IMDB puanları araştırılıyor. Netflix’in en iyi 10 dizisi neler?

Netflix en iyi 10 dizi

  • Formula 1: Drive to Survive : Netflix ve Formula One ile birlikte yapılan belgesel Formula 1 dünyasına odaklanmaktadır. IMDB puanı da 8,6’dır.
  • Young Royals : Kurgusal ve seçkin bir yatılı okul olan Hillerska’da gençlerin hayatları aktarılmaktadır.İsveç yapımı olan dizi, drama ve romantizm arasında gelişmektedir. IMDb puanı 8,6’dır.
  • Cobrai Kai : Amerikan dövüş sanatlarına ilişkin komedi ve drama televizyon dizisidir. IMDb puanı 8,6’dır.
  • The Crown : Kraliçe II. Elizabeth’in saltanat dönemini anlatan tarihi bir biyografi dizisi olarak karşımıza çıkar. Dizinin IMDb puanı 8,6’dır.
  • Move To Heaven : Dizinin yönetmenliğini Kim Sung-Ho üstlenmektedir. Güney Kore dizisi orijinal Netflix dizisi olarak karşımıza çıkar. IMDb puanı da 8,7’dir.
  • Anne : Romandan uyarlanan dizi şimdiye kadar 24 ödül kazanmıştır. Dizinin kadrosunda Amybeth McNulty ile Geraldine James gibi isimler yer almaktadır. Dizinin IMDb puanı 8,7’dir.
  • BoJack Horseman : Yetişkin Amerikan animasyon dizisi olarak karşımıza çıkar. Dizi Raphael Bob -Waksberg tarafından oluşturulmuştur. Dizinin IMDb puanı da 8,7’dir.
  • Stranger Things : ABD yapımı olan dizi bilim kurgu ve korku türü olarak karşımıza çıkar. Dizinin yönetmenliğini Duffer kardeşler üstlenmektedir.  Dizinin IMDb puanı 8,7’dir.
  • Narcos : Amerikan suç ve aksiyon dizisi, Pablo Escobar’ın hayat hikayesine odaklanmaktadır. 2015 senesinde yayın hayatına başlayan dizinin IMDb puanı 8,8’dir
  • .
  • Black Mirror: İngiliz yapımı olan dizi drama,macera ,bilim kurgu ve hiciv türündedir. 2011 senesinde yayınlanmaya başlayan dizi çok büyük ses getirmiştir. Dizinin IMDb puanı 8,8’dir.

Son Güncelleme: 23.12.2021 15:23
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