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İmam Gazali kimdir, gerçek tarihte var mıydı? Uyanış Büyük Selçuklu Ebu Hamid el Gazali kimdir? Gerçek adı nedir? Cemal Toktaş hakkında bilgiler

Uyanış: Büyük Selçuklu İmam Gazali'nin görülmesi üzerine 'İmam Gazali kimdir, gerçek tarihte var mıydı, Uyanış Büyük Selçuklu Ebu Hamid el Gazali kimdir ve gerçek adı nedir?' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 19:45
İmam Gazali kimdir, gerçek tarihte var mıydı? Uyanış Büyük Selçuklu Ebu Hamid el Gazali kimdir? Gerçek adı nedir? Cemal Toktaş hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 5. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Fenomen yapımda Cemal Toktaş’ın hayat verdiği İmam Gazali hakkında araştırma yapılmaya başlandı.

İmam Gazali kimdir?

El Gazali ve İmam Gazali adlarıyla tanınan Gazali, 1058 yılında Horasan’ın Tus kentinde dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Tus’ta tamamlayan Ahmed b. Muhammed’de tamamlayan Gazali, Ebu Nasr el-İsmaili’den eğitim gördükten sonra 28 yaşına kadar Nişabur Nizamiye Medresesi’nde ilim öğrenmiştir.

Hocası İmam-i Harameyn Abdülmelik el-Cüveyni’nin 1085’te hayatını kaybetmesi üzerine Nişabur’dan Büyük Selçuklu Devleti veziri Nizaülmülk’ün yanına giden İmam Gazali, toplantıda verdiği yanıtlarla üstünlüğünü kanıtlayarak 1091 yılında Bağdat’ta Nizamiye Medresesi baş müderrisliğine tayin edilmiştir.


Tasavvuf alanındaki hocası Ebu Ali Farmedi’nin etkisi üzerine bu alana daha fazla önem veren İmam Gazali, hacca gitme isteği nedeniyle medresedeki görevini bırakmış ve 1095 yılında Şam’a gitmiştir. Şam’da iki yıl yaşadıktan sonra 1097’de Hacca giden İmam Gazali’nin dini gerekleri tam olarak yerine getirmediği veya Nizamülmülk’ün öldürülmesine duyduğu üzüntüden kaynaklandığı öne sürülmüştür.

Şam ve Tus’ta bulunduğu sürede tefekkür ve uzlet yaşamı süren Gazali, 1106’da Nizamülmülk’ün oğlu Fahrülmülk’ün isteği üzerine Nişabur Nizamiye Medresesi’nde eğitim vermeye devam etti. Gazali, 1111’de doğum yeri Tus’ta hayatını kaybetmiştir.

Cemal Toktaş kimdir?

14 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Toktaş, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 2003 yılında Evlat dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Toktaş, Güneşi Gördüm filminde Kadri karakteriyle Sadri Alışık Ödülleri ve Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Adını Sen Koy, Doktorlar, Tövbeler Tövbesi, Yılanların Öcü ve Bizim Hikaye gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu şimdilerde Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde İmam Gazali karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 02.11.2020 19:45
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