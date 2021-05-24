Illegal Woman film konusu ve merak edilenler

Son zamanlarda gündem de olan Illegal Woman filmi oyuncu kadrosu ile çok konuşuldu. Yetenekli isimlerin yer aldığı kadro şöyledir;
- Daniel Faraldo – Fenando Vila
- Isak Férriz – Oriol Cadenas
- Yolanda Sey – Juliet Okoro
- Montse Germán – Rosa
- Raquel Camón – Fatima Jamed
- Boris Ruiz – Enric Millar
- Àngels Bassas – Carla
- Gorka Lasaosa – Jordi Puigmartí
- Adeline Flaun – Mercy
- Klaudia Dudová – Zita Krasniqi
- Ahmad Alhamsho – Samir
- Godeliv Van den Brandt – Helen
Illegal Woman film yorumu
Avukat Vila ile konuştuktan sonra gece orda kalan Kosovalı genç kadın, yaşadığı mutluluk ile günlerini geçirirken hayatının son gecesini yaşadığını tahmin edemez. Sabah olduğunda ölü bulunduktan sonra büro müdürünün “intihar etti” cümlesi bazı noktaları açıklar gibi gözükse de Vila ölümün aniden gerçekleşmesi cinayet tahminlerini yükseltti. Böylece Vila’nın zorlu mücadelesi başlamış olur. En büyük yardımcısı ise kurbanın fuhuş çetesinde mahsur kalan arkadaşı Juliet Okoro olur.
Senaryosunu Daniel Faraldo’nun kaleme aldığı Illegal Woman, son yıllarda süreki haberlere çıkan ve gerçek hayatta da rastladığımız göçmenlik krizini merkezine alarak dramatik bir hikâye sunma hedefi taşımaktadır. Özellikle bu noktada Fenando Vila’nın etkileyici karakteri gözlerden kaçmazken rolle bütünleşmiş duruşu hikâyeyi olası noktanın ilerisine taşımaktadır.