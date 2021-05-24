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Illegal Woman film konusu ve merak edilenler

Gündem de yerini alan Illegal Woman filmi herkes tarafından beğeni yağmurlarına tutulu. Konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi gören film hakkında meraklar çoğaldı. Sürükleyici kıvamda olan film ilk yayınlandığı günden bu zamana kadar üzerindeki ilgi ile devam etmektedir. Film hakkında merak edilenler haberimizde

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:31
Illegal Woman film konusu ve merak edilenler
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Son zamanlarda gündem de olan Illegal Woman filmi oyuncu kadrosu ile çok konuşuldu. Yetenekli isimlerin yer aldığı kadro şöyledir;

  • Daniel Faraldo – Fenando Vila
  • Isak Férriz – Oriol Cadenas
  • Yolanda Sey – Juliet Okoro
  • Montse Germán – Rosa
  • Raquel Camón – Fatima Jamed
  • Boris Ruiz – Enric Millar
  • Àngels Bassas – Carla
  • Gorka Lasaosa – Jordi Puigmartí
  • Adeline Flaun – Mercy
  • Klaudia Dudová – Zita Krasniqi
  • Ahmad Alhamsho – Samir
  • Godeliv Van den Brandt – Helen

Fenando Vila hayatını, göçmenlerin ağır sorunlarıyla baş etmeye çalışırken gelen art arda sorunların sonu gelmiyor. Vila hayatına avukat olarak devam ederken birçok kişi tarafından da adını duyurmaktadır. Filmin yönetmen koltuğunda oturan isim Ramon Termesn kısa zaman da izleyicilerin beğenisi topladı. Daha rahat bir yaşam geçirmek isterken karşısına Kosovalı genç kadın çıkar ve hikaye orada başlar.

Illegal Woman film yorumu

Avukat Vila ile konuştuktan sonra gece orda kalan Kosovalı genç kadın, yaşadığı mutluluk ile günlerini geçirirken hayatının son gecesini yaşadığını tahmin edemez. Sabah olduğunda ölü bulunduktan sonra büro müdürünün “intihar etti” cümlesi bazı noktaları açıklar gibi gözükse de Vila ölümün aniden gerçekleşmesi cinayet tahminlerini yükseltti.  Böylece Vila’nın zorlu mücadelesi başlamış olur. En büyük yardımcısı ise kurbanın fuhuş çetesinde mahsur kalan arkadaşı Juliet Okoro olur.

Senaryosunu Daniel Faraldo’nun kaleme aldığı Illegal Woman, son yıllarda süreki haberlere çıkan ve gerçek hayatta da rastladığımız göçmenlik krizini merkezine alarak dramatik bir hikâye sunma hedefi taşımaktadır. Özellikle bu noktada Fenando Vila’nın etkileyici karakteri gözlerden kaçmazken rolle bütünleşmiş duruşu hikâyeyi olası noktanın ilerisine taşımaktadır.


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:31
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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu KadrosuFilmIllegal Woman
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