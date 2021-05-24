Illegal Woman film konusu ve merak edilenler

Son zamanlarda gündem de olan Illegal Woman filmi oyuncu kadrosu ile çok konuşuldu. Yetenekli isimlerin yer aldığı kadro şöyledir;

Daniel Faraldo – Fenando Vila

Isak Férriz – Oriol Cadenas

Yolanda Sey – Juliet Okoro

Montse Germán – Rosa

Raquel Camón – Fatima Jamed

Boris Ruiz – Enric Millar

Àngels Bassas – Carla

Gorka Lasaosa – Jordi Puigmartí

Adeline Flaun – Mercy

Klaudia Dudová – Zita Krasniqi

Ahmad Alhamsho – Samir

Godeliv Van den Brandt – Helen

Illegal Woman film yorumu

Fenando Vila hayatını, göçmenlerin ağır sorunlarıyla baş etmeye çalışırken gelen art arda sorunların sonu gelmiyor. Vila hayatına avukat olarak devam ederken birçok kişi tarafından da adını duyurmaktadır. Filmin yönetmen koltuğunda oturan isim Ramon Termesn kısa zaman da izleyicilerin beğenisi topladı. Daha rahat bir yaşam geçirmek isterken karşısına Kosovalı genç kadın çıkar ve hikaye orada başlar.

Avukat Vila ile konuştuktan sonra gece orda kalan Kosovalı genç kadın, yaşadığı mutluluk ile günlerini geçirirken hayatının son gecesini yaşadığını tahmin edemez. Sabah olduğunda ölü bulunduktan sonra büro müdürünün “intihar etti” cümlesi bazı noktaları açıklar gibi gözükse de Vila ölümün aniden gerçekleşmesi cinayet tahminlerini yükseltti. Böylece Vila’nın zorlu mücadelesi başlamış olur. En büyük yardımcısı ise kurbanın fuhuş çetesinde mahsur kalan arkadaşı Juliet Okoro olur.

Senaryosunu Daniel Faraldo’nun kaleme aldığı Illegal Woman, son yıllarda süreki haberlere çıkan ve gerçek hayatta da rastladığımız göçmenlik krizini merkezine alarak dramatik bir hikâye sunma hedefi taşımaktadır. Özellikle bu noktada Fenando Vila’nın etkileyici karakteri gözlerden kaçmazken rolle bütünleşmiş duruşu hikâyeyi olası noktanın ilerisine taşımaktadır.