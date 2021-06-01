İlkyaz Arslan kimdir?

Aslen Ankaralı olan İlkyaz Arslan, Ankara'da doğmuştur. 28 yaşındadır. Üniversite tahsilini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Oyunculuk Bölümü’nde görmüştür. Oyuncu aynı zamanda İspanya’da Escuela Superior de Arte Dramatico de Galicia’da fiziksel tiyatro eğitimi alarak kariyerine ayrı bir tecrübe katmıştır.

Bir zamanların feneomen dizisi haline gelen Behzat Ç'de ilk oyunculuk tecrübesini yaşayan İlkyaz Arslan bu dizide Banu karakterine hayat vermiştir. Theatre Pluton isimli bir sanat platformu ve tiyatro ekibi de bulunan oyuncu Umut Armağan menejerlikte oyunculuk hayatına devam ediyor. 2019 yılında ise Komedi Müzikli Oyun veya Müzikal dalında yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

FOX ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bu dizide Leyla karakteri ile evimize konuk oluyor.