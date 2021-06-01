İlkyaz Arslan kimdir?

Aslen Ankaralı olan İlkyaz Arslan, Ankara'da doğmuştur. 28 yaşındadır. Üniversite tahsilini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Oyunculuk Bölümü’nde görmüştür. Oyuncu aynı zamanda İspanya’da Escuela Superior de Arte Dramatico de Galicia’da fiziksel tiyatro eğitimi alarak kariyerine ayrı bir tecrübe katmıştır.
FOX ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bu dizide Leyla karakteri ile evimize konuk oluyor.
Son Güncelleme: 01.06.2021 03:01