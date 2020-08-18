İlkin Tüfekçi kimdir? İlkin Tüfekçi kaç yaşında? Oynadığı diziler ve filmler

Dizilerden tanıdığımız oyuncu İlkin Tüfekçi, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Tüfekçi paylaşımında, David Beckham’ın hikayelerini izlediğini gösteren bir ekran görüntüsünü ‘’Doğru gördük mü?’’ notuyla yayınladı. Oyuncunun bu çıkışından sonra hayatı ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı.

İlkin Tüfekçi kimdir?

İlkin Tüfekçi, 5 Temmuz 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan oyuncunun babası, eski futbolcu İlyas Tüfekçi’dir. Oyunculuk kariyerine 2007 yılında Arka Sıradakiler dizisiyle başlayan İlkin Tüfekçi daha sonra Papatyam, Karadayı, Kara Para Aşk ve Zemheri dizilerinde rol almıştır. Güzel oyuncu 1.70 boyunda ve 52 kilo ağırlığındadır.