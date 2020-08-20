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İlker Kaleli ile aşk yaşayan Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz rol aldığı yapımlar

İlker Kaleli ile birlikteliği öne sürülen Biran Damla Yılmaz hakkında araştırma yapılmaya başlandı. İşte Biran Damla Yılmaz rol aldığı yapımlar ve merak edilenler.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:40
İlker Kaleli ile aşk yaşayan Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz rol aldığı yapımlar
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Televizyon ekranlarında yayınlanan İlker Kaleli’nin Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşadığına dair iddialar magazin dünyasını salladı. TV100’de Birsen Altuntaş söz konusu aşk iddialarını gündeme getirdi. İkilinin bir süredir aşk yaşadığı iddia edilirken, Yılmaz hakkında araştırma yapılmaya başlandı.

Biran Damla Yılmaz kimdir?

28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Yılmaz, konservatuar eğitimini tamamlamıştır. İlk defa 2014 yılında kameraların karşısına çıkan Yılmaz, Yasak dizisinde Esma karakterine hayat verdi. Kırgın Çiçekler, Mucize 2 ve Beyaz Yalan'da rol alan Yılmaz şuanda Fox TV'de Baraj 'da oynuyor.

Biran Damla Yılmaz rol aldığı yapımlar

2019 – Canevim (Ceylan Haksever) 

2019 – Mucize 2 Aşk (Mizgin) 


2015 – 2017 – Kırgın Çiçekler (Eylül) 

2015 – Beyaz Yalan (Nesrin) 

2015 – Muhteşem Yüzyıl (Cariye) 

2014 – Çılgın Dersane: Ada (Deniz) 

2014 – Yasak (Esma) 



Son Güncelleme: 20.08.2020 16:40
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Anahtar Kelimeler:
Biran Damla Yılmazİlker Kaleli
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