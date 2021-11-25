İlker Canlıca kimdir? İlker Canlıca kaç yaşında, nereli?

Oyuncu İlker Canlıca, yer aldığı projeler ve gösterdiği başarılı oyunculuk performanasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İlker Canlıca kimdir?

2 Aralık 1980 tarihinde Adana‘da doğan İlker Canlıca, oyuncu ve drama eğitmenidir. Layla Şirin Ajans’a kayıtlı olan Canlıca, oyunculuk çalışmalarının buradan devam ettirmektedir.

Pek çok dizi ve filmde rol alan Canlıca’nın yer aldığı bazı yapımlar şunlardır; Bir Aşk Hikayesi, Beyaz Gelincik, Sakarya Fırat, Şefkat Tepe, Ustura Kemal, Kahireli Palas, Küçük Kıyamet, Ötesiz İnsanlar, Benim Öyküm, Öğrenci Evi, Poyraz Karayel, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Cesur ve Güzel, Ufak Tefek Cinayetler ve Yalaza gibi yapımlarda yer almıştır.