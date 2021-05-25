İlker Ayrık Seksenler kadrosunda

TRT ekranlarının efsane dizileri arasında kabul edilen ve uzun bir süre boyunca yayınlanan, ülkemizde çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan 80’ler dizisi yeniden ekranlara geri dönüyor. Son dönemlerde eski dizilerin geri dönmesi artık normal karşılanır bir durum oldu. Dizinin sevilen karakterlerinden Rasim Öztekin geçtiğimiz günlerde vefat etmişti.

Dizinin eski oyuncu kadrosu bir araya geldi. Bu kapsamda dizinin efsane oyuncuları arasında yer alan İlker ayrık kadroya dahil oldu. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, ekranlara geri döndüğü için Ve böyle bir dizide yeniden rol aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Ayrıca burasının adeta bir aile ortamı olduğunu, kendisini evinde gibi hissettiğini ve evine geri dönmüş gibi hissettiğini söyledi. Ayrıca diziye başarılı futbolcu volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel bile katılmıştı. Dizinin çok yakında başlaması planlanıyor. Ayrıca dizinin yeniden reyting rekorları kıracağız düşünülüyor.