İlk Öpücük filminin konusu ve oyuncuları kimlerdir? İlk Öpücük film fragmanı

8 Mart Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarına gelecek filmin başrollerini yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım ve güzel oyuncu Özge Gürel paylaşıyor.

Film romantik komedi türünde, 2017 yapımdır.

Sinema salonlarında da gişeleri alt üst eden film, Kanal D ekranlarına sizler için yeniden getiriyor.

Filmin konusu; Hakan yani Murat Yıldırım, yaşadığı sahil kasabasında kısa süreli aşk kaçamaklarıyla günlerini geçiriyor. Tamamen bağlanmak ve hayatını bir kadına adama konusunda sıkıntı yaşasa da aşk bir gün onunda kapısını çalıyor. Kasabaya gelen tursitlerle flört yaşıyor, hayatında ablasından ve onun çocuğundan başka kimsesi yok. Aşktan bu kadar kaçarken, kendini bir anda aşkın içinde buluyor ve işler hiçte sandığı gibi gitmiyor. Hakan'ın kalbi bu sefer frenlemiyor.

İlk görüşte aşk mottosuna inanmayan Hakan için motto çürüyor ve ilk görüşte Bahar yani Özge Gürel'e aşık oluyor.

Film burada başlıyor, baş döndüren sahneleriyle izleyenlerin aklında kalan görütünler Murat Yıldırım'ın ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

Bahar'ın geçirdiği kaza sonucunda amansız bir hastalığı vardır. Her gün yeniden doğuyormuş, yeniden insanları tanıyormuş, ilk defa bir yere gidiyormuş gibi. Hiçbir şeyi kalıcı olarak belleğinde tutamayan Bahar'ı babası ve abisi her gün mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu durumu öğrenen Hakan, Bahar'ı her gün kendisine sevdirmek için her yolu deniyor. Bahar'ın ailesi ve Hakan bir olup Bahar için çabalıyorlar.