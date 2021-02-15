İlk Öpücük filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İlk Öpücük filmi ne zaman çekildi?

2017 yılında vizyona giren romantik komedi türündeki İlk Öpücük filminin yönetmen koltuğunda Murat Onbul otururken senaryosunu Çağlar Yurt kaleme aldı. İlk Öpücük filmi yayınlandığı dönemde konusu ve oyuncu kadrosu ile birçok kişi tarafından sevilerek izlendi.

İlk Öpücük filmi konusu ne?

Hakan, kadınlarla uzun ilişki yaşamakta sorunları olan çapkın bir adamdır. Yaşadığı tatil bölgesine gelen turistlerle kısa süreli aşk yaşayarak kimseye bağlanmaz. Eniştesi ve beş yeğeni ile beraber yaşayan Hakan, bir gün Bahar ile karşılaşır ve aşık olur. Bu yüzden Bahar ile yakınlık kurmaya uğraşan Hakan, Bahar’ın çok az görülen bir hastalığının olduğunu öğrenir. Bahar, 2 sene önce geçirdiği bir kaza sonucunda kazanın olduğu günden sonrasını hatırlamaz. Her gün 2 sene önceki kaza gününe uyanan Bahar’ın babası ve ablası da onu üzmemek için o gündeymiş gibi davranır. Hakan da Bahar’ı mutlu etmek için her yolu dener.

İlk Öpücük filminin oyuncuları kimler?

Birbirinden ünlü oyuncuları biraraya geldiği İlk Öpücük filminin başrollerinde Özge Gürel ve Murat Yıldırım yer alırken Cezmi Baskın, Beyti Engin, Sadi Celil Cengiz, Gamze Karaduman, Hayrettin Karaoğuz, Erol Aksoy, Birsen Dürülü ve Hakan Akın filmde rol alan diğer isimler oldu.