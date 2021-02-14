İlk Öpücük filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2017 yılında vizyona giren ve çok beğenilen romantik komedi türündeki İlk Öpücük filmi bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşacak. Sevgiler gününe özel ekranlara gelecek olan filmde Özge Gürel ve Murat Yıldırım ikilisi başrolü paylaşıyor.

Filmde Murat Yıldırım ve Özge Gürel’e şu isimler eşlik ediyor;

Cezmi Baskın - Şehmuz

Beyti Engin - Muzaffer

Hayrettin Karaoğuz - Necati

Sadi Celil Cengiz - Mücahit

Gamze Karaduman - Meliha

Erol Aksoy Dayı

Jale Aylanç

Hakan Akın

Birsen Dürülü

İlay Erkök

İlk Öpücük filmi konusu

Bahar, trafik kazası sonrası hafıza kaybı yaşamaktadır. Ancak Bahar’ın yaşadığı hafıza kaybı oldukça farklıdır. Bahar, her uyandığı güne 2 yıl öncesini hatırlayarak uyanmaktadır. Babası ve abisi başta olmak üzere ailesi Bahar’ı bu zorlu süreçte destek olmuş ve hayatını devam ettirmesine yardımcı olmuştur.

Küçük bir kasabada yaşayan Bahar’ı gören kasabanın çapkın çocuğu Hakan, görür görmez Bahar’a aşık olur. Ancak Hakan, Bahar’ın durumunu öğrendikten sonra kararsız kalır. Aşkı ve sevgisi ağır basan Hakan, her 24 saatte Bahar’ı kendisine aşık etmek için büyük çaba sarf etmek zorundadır.