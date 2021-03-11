İlk Göktürk filmi konusu ve oyuncuları

İlk Göktürk oyuncuları

Robert Maaser

İlk Göktürk filmi 2022 yılında vizyonda olacaktır. Dijital ortamda yayınlanmayacak film sinemalarda yayınlanacaktır. Börü ve Dağ filmlerinin senaristliğini, yönetmenliğini ve yapımcısı olan Alper Çağlar tarafından İlk Göktürk filmi çekilecektir. Alper Çağlar’ın ‘Göktürk Üçlemesi ‘olarak adlandırdığı üç yeni filmleri izleyicilerin karşısına çıkarmaya hazırlanmaktadır. Üç serinin ilk yeni filmi İlk Göktürk filmi olacaktır. Oyuncu kadrosu belli olan dizide ilk oyuncu Robert Maaser olmuştur.

19 Temmuz 1990 Almanya’da doğmuştur. Oyuncu 31 yaşındadır. Oyunculuk dışında jimnastikçidir. Dünyaca adından söz ettiren Görevimiz Tehlike 5 ve Charlie’nin Melekleri filmlerde rol almıştır. 22 yıldır jimnastik ile ilgilenen atletik vücuda sahip olan oyuncu jimnastik dünya şampiyonudur. Oyunculuk alanında eğitimler almış ve başarılı olmuştur. 1,87 cm boyunda 89 kg. ağırlığındadır. Daha önce Türkiye’de Her Şeye Rağmen filminde rol almıştır.

