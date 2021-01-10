İlginç Bazı Olaylar dizisi başrol oyuncuları

Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen dijital platformunda mart ayında yer alacak senaristliğini ve yönetmenliğini İbrahim Büyükak’ın yaptığı İlginç Bazı Olaylar dizisinin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak ve Cemre Ebüzziya olacaktır.

İlginç Bazı Olaylar dizisinde yer alacak başrol oyuncuları

İbrahim Büyükak

Cemre Ebüzziya

20 Ağustos 1983 tarihine İstanbul’da doğan İbrahim Büyükak, Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Kariyer hayatına BKM Mutfak ekibi Çok Güzel Hareketler Bunlar programında başlayan Büyükak daha sonra 3 Adam programıyla sevenlerinin karşısına çıkmıştır. İbrahim Büyükak Küçük Esnaf, Yol arkadaşım ve Bayi toplantısı filmlerinde de hem senaristlik yapmış hem de başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

1989 yılında İstanbul’da doğan Cemre Ebüzziya Amerika’da Konservatuar eğitimi almıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Helena rolü ile tanınan Cemre Ebüzziya, Ben Onu Çok Sevdim ve İstanbul Kırmızısı dizilerinde de yer almıştır. Cemre Ebüzziya Cem Yılmaz’ın Karakomik Filimler projesinde de yer almıştır.