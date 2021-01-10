İlginç Bazı Olaylar dizisi başrol oyuncuları

Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen dijital platformunda mart ayında yer alacak senaristliğini ve yönetmenliğini İbrahim Büyükak’ın yaptığı İlginç Bazı Olaylar dizisinin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak ve Cemre Ebüzziya olacaktır.
İlginç Bazı Olaylar dizisinde yer alacak başrol oyuncuları
İbrahim Büyükak
Cemre Ebüzziya
1989 yılında İstanbul’da doğan Cemre Ebüzziya Amerika’da Konservatuar eğitimi almıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Helena rolü ile tanınan Cemre Ebüzziya, Ben Onu Çok Sevdim ve İstanbul Kırmızısı dizilerinde de yer almıştır. Cemre Ebüzziya Cem Yılmaz’ın Karakomik Filimler projesinde de yer almıştır.
Son Güncelleme: 10.01.2021 14:43