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İlginç Bazı Olaylar dizisi başrol oyuncuları

Birçok dizi, film ve programların bulunduğu Exxen’de yer alacak bir diğer dizi de ‘İlginç Bazı Olaylar’ olacak. Exxen dijital platformunu takip eden üyeler tarafından ise İlginç Bazı Olaylar dizisi başrol oyuncuları merak konusu oldu. Peki dizinin başrol oyuncuları kimler? Sorusunun cevabı haberimizde…

10 Ocak 2021 Pazar 14:43
İlginç Bazı Olaylar dizisi başrol oyuncuları
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Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen dijital platformunda mart ayında yer alacak senaristliğini ve yönetmenliğini İbrahim Büyükak’ın yaptığı İlginç Bazı Olaylar dizisinin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak ve Cemre Ebüzziya olacaktır.

İlginç Bazı Olaylar dizisinde yer alacak başrol oyuncuları 

İbrahim Büyükak

20 Ağustos 1983 tarihine İstanbul’da doğan İbrahim Büyükak, Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Kariyer hayatına BKM Mutfak ekibi Çok Güzel Hareketler Bunlar programında başlayan Büyükak daha sonra 3 Adam programıyla sevenlerinin karşısına çıkmıştır. İbrahim Büyükak Küçük Esnaf, Yol arkadaşım ve Bayi toplantısı filmlerinde de hem senaristlik yapmış hem de başrol oyuncusu olarak yer almıştır. 

Cemre Ebüzziya 

1989 yılında İstanbul’da doğan Cemre Ebüzziya Amerika’da Konservatuar eğitimi almıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Helena rolü ile tanınan Cemre Ebüzziya, Ben Onu Çok Sevdim ve İstanbul Kırmızısı dizilerinde de yer almıştır. Cemre Ebüzziya Cem Yılmaz’ın Karakomik Filimler projesinde de yer almıştır. 



Son Güncelleme: 10.01.2021 14:43
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Anahtar Kelimeler:
İlginç Bazı OlaylarIbrahim BüyükakCemre EbüzziyaExxen
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