Ilgaz Kaya kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ilgaz Kaya kimdir?

Ekranların sevilen ismi Ilgaz Kaya kimdir? Kaç yaşında? Sorusu diziseverler tarafından merak edilmeye başladı.

Güzel oyuncu Ilgaz Kaya kimdir? Kaç yaşındadır?

1997 yılında İstanbul’da doğan genç oyuncu Vefa Lisesi’nden mezun olmuştur. Sonrasında eğitim öğretimini Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürmüştür. 1.72 cm boyundadır.

Çok küçük yaşlardan beri, oyunculuk mesleğini yapmak istediğini söyleyen güzel oyuncu, bu kararını ne zaman verdin sorusuna ise, kendimi bildim bileli bunu istiyorum demiştir.

Daha 7 yaşında iken, usta oyuncu, tiyatrocu Ayla Algan sayesinde çocuklar için açılan drama kurslarına katıldı. Ortaokul döneminde, İstanbul Gösteri Sanatları Merkezi seçmelerine katıldı ve dersler almaya başladı. Vefa Lisesi’ni kazandıktan sonra okul ekibinde tiyatro yaparken son yılında, tiyatro ekibine katılmıştır. Üniversitedeki ilk yılında ise Craft’tan eğitim almaya başladı.

Vakit buldukça, oyunculuk ve dans atölyelerine katılan güzel oyuncu hem Türkiye, hem de yurtdışında sektörü takip etmeyi, yabancı dillerini ve kendisini olabildiğince geliştirmeye çalışıyor. Ayrıca ileri düzeyde İngilizce biliyor.

Genel olarak diziseverler tarafından İpek Bilgin‘e çok benzetiliyor. Bazı zaman çoğu kişi tarafından akraba olup olmadıklarını soranların olduğunu, ondan farklı olarak genelde çok güzel yorumlar aldığını söylemiştir. Günümüz itibariyle resmi instagram hesabında 10.5 bin takipçisi bulunmaktadır.