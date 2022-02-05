İlayda Fidanlık kimdir, nerede doğmuştur? İlayda Fidanlık evli mi? İlayda Fidanlık kaç yaşında?

İlayda Fidanlık kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? İlayda Fidanlık’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

İlayda Fidanlık kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

İlayda Fidanlık’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. İlayda Fidanlık aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Hayat Mucizelere Gebe dizisi oyuncuları kadrosunda bulunan İlayda Fidanlık, Haliç Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Dizide Ebru karakteriyle kameralar karşına çıkan oyuncumuz, 2012 yılında Çıplak Gerçek dizisinde Zeynep karakterine hayat vermiştir. İlayda Fidanlık, İstanbul’da dünyaya gelmiştir.