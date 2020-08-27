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İlayda Altuntaş Kimdir? Sevgilisi Var Mı? İşte İlayda Altuntaş Hakkında Bilinmeyenler!

Yemin dizisi ile adından söz ettirmeye başlayan genç oyuncu İlayda Altuntaş hakkında detaylı bilgiler izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Güzel oyuncunun hayatını araştıran takipçileri, sevgilisi olup olmadığını merak etti.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:46
İlayda Altuntaş Kimdir? Sevgilisi Var Mı? İşte İlayda Altuntaş Hakkında Bilinmeyenler!
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Yemin dizisi ile birlikte ekranlarda ses getirmeye başlayan İlayda Altuntaş, izleyiciler tarafından en çok merak edilen oyunculardan birisi oldu. Özel hayatı merak edilen güzel oyuncunun, sevgilisi olup olmadığı intenette araştırılırken, Yemin dizisine kadar olan hayatı sorgulanmaya başlandı.

İlayda Altuntaş’ın sevgilisi var mı?

Genç jenerasyonun en çok dikkat eden oyuncularından birisi olan İlayda Altuntaş, dizi severler tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Araştırmalara göre güzel oyuncunun sevgilisinin olmadığı göze çarparken, genç yeteneklerin böyle konularda gizli kalması gerektiği menajerleri tarafından söyleniyor. Tunay Menajerliğe bağlı olan İlayda Altuntaş, menajerlerin bu söylentilerine kulak asarak herhangi bir yerde özel hayatına ilişkin paylaşımlarda bulunmuyor.

İlayda Altuntaş’ın boyu kaç?


Güzel oyunca 1,72 cm boya sahiptir.

İlayda Altuntaş’ın kilosu

İlayda Altuntaş 52 kg ağırlığındadır.

Miss Turkey 2016 yarışmasında ilk kez boy gösteren İlayda Altuntaş, yarışmada herhangi bir başarı elde edememesine karşın oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Fransızca dil eğitimi ve oyunculuk eğitimleri alan güzel oyuncu, bu eğitimlerin ardından Karamel Yapım’ın gerçekleştirdiği seçmelere katılara oyunculuk hayatına adım atmıştır. Seçmelerde derecelere giren güzel oyuncu Yemin dizisi ile birlikte ekranlarda izleyici karşısına çıkmıştır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:46
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