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İlayda Altuntaş kimdir? Kaç yaşındadır? İlayda Altuntaş'ın hayatı

2016 Miss Turkey yarışmasında ilk 20 girerek güzelliği ile gündeme gelmiştir. Kanal 7'de yayınlanan Emanet dizisinde rol almaktadır. İlayda Altuntaş'ın hayatını sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

01 Haziran 2021 Salı 13:20
İlayda Altuntaş kimdir? Kaç yaşındadır? İlayda Altuntaş'ın hayatı
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İlayda Altuntaş kimdir?

01 Ocak 1995 yılında Balıkesir’de dünyaya gelmiştir. Fransa’da lise eğitimini tamamlamıştır. Çok iyi bir İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Kanada’da lise diploması olduğu için çift lise diplomasına sahiptir. Şimdilerde ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Öğretmenliği bölümünde okumaktadır. 

Bisiklet ve yüzmek hobileri arasındadır. Altın emlak Ayvalık şubesi danışmanı Elif Yeğenin kızıdır. 2016 yılında Miss Turkey yarışmasında ilk 20 girmiştir. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu 2020 yılında ilk dizisi Emanet dizisinde rol almıştır. 


Son Güncelleme: 01.06.2021 13:20
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Anahtar Kelimeler:
Ilayda AltuntaşDiziOyuncu
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