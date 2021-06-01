İlayda Altuntaş kimdir? Kaç yaşındadır? İlayda Altuntaş'ın hayatı

İlayda Altuntaş kimdir?

01 Ocak 1995 yılında Balıkesir’de dünyaya gelmiştir. Fransa’da lise eğitimini tamamlamıştır. Çok iyi bir İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Kanada’da lise diploması olduğu için çift lise diplomasına sahiptir. Şimdilerde ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Öğretmenliği bölümünde okumaktadır.

Bisiklet ve yüzmek hobileri arasındadır. Altın emlak Ayvalık şubesi danışmanı Elif Yeğenin kızıdır. 2016 yılında Miss Turkey yarışmasında ilk 20 girmiştir. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu 2020 yılında ilk dizisi Emanet dizisinde rol almıştır.

