İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şubat ayı GSB burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı!
Son Dakika
Şubat ayı GSB burs ve...
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...

İlayda Alişan kimdir, nerede doğmuştur? İlayda Alişan evli mi? İlayda Alişan kaç yaşında?

İlayda Alişan kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. İlayda Alişan’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

08 Şubat 2022 Salı 06:15
İlayda Alişan kimdir, nerede doğmuştur? İlayda Alişan evli mi? İlayda Alişan kaç yaşında?
Takip Et:

İlayda Alişan kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? İlayda Alişan’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

İlayda Alişan kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

İlayda Alişan’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. İlayda Alişan aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1996 yılında İstanbul’da doğmuştur. Erberk Model ve Oyunculuk ajansı bünyesinde reklam ve dizilerde rol almış, ilk oyunculuk kariyerini Bir Çocuk Sevdim dizisiyle yaşamıştır. Ardından Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı ve Bana Sevmeyi Anlat gibi birçok yapımda rol almıştır.

Son olarak ise Çukur dizisinde Akşın karakterine hayat veren İlayda Alişan, 2019 yılında Şampiyon adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

 

 



Son Güncelleme: 08.02.2022 06:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇukurIlayda AlişanKimdirHayatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baran Bölükbaşı kimdir? Nerelidir?
Baran Bölükbaşı kimdir? Nerelidir?
Oyuncu Barış Üregül kimdir? Hayatı ve daha fazlası
Oyuncu Barış Üregül kimdir? Hayatı ve daha fazlası
Ahmet Saraçoğlu kimdir? Ahmet Saraçoğlu hakkında bilgiler
Ahmet Saraçoğlu kimdir? Ahmet Saraçoğlu hakkında bilgiler
Esra Bezen kim? Nereli? Esra Bezen hayatı hakkında bilgiler
Esra Bezen kim? Nereli? Esra Bezen hayatı hakkında bilgiler
Tuğba Erman kimdir? Nerelidir? Hangi projelerde yer almıştır? Tuğba Erman'ın hayatı
Tuğba Erman kimdir? Nerelidir? Hangi projelerde yer almıştır? Tuğba Erman'ın hayatı
Semih Öztürk kim? Kaç yaşında? İşte Semih Öztürk'ün hayatı!
Semih Öztürk kim? Kaç yaşında? İşte Semih Öztürk'ün hayatı!

Popüler Haberler

İlayda Alişan kimdir, nerede doğmuştur? İlayda Alişan evli mi? İlayda Alişan kaç yaşında?
Baran Bölükbaşı kimdir? Nerelidir?
Oyuncu Barış Üregül kimdir? Hayatı ve daha fazlası
Ahmet Saraçoğlu kimdir? Ahmet Saraçoğlu hakkında bilgiler
Esra Bezen kim? Nereli? Esra Bezen hayatı hakkında bilgiler
Tuğba Erman kimdir? Nerelidir? Hangi projelerde yer almıştır? Tuğba Erman'ın hayatı
Semih Öztürk kim? Kaç yaşında? İşte Semih Öztürk'ün hayatı!
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 8 Şubat 2022 Salı Instagram giriş sorunu
8 Şubat 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 8 Şubat 2022 Salı
Alçı Levha Uygulayıcısı ne kadar maaş alıyor?
Get The Goat filminin konusu nedir?
Fox TV Kanunsuz Topraklar Gülfem kimdir?
Söyle Bana Ne Zaman filminin konusu nedir? Başrol oyuncusu kim?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kardeşlerim dizisi Ömer kimdir? Yiğit Koçak hakkında bilgiler
Arzu Gamze Kılınç kimdir, nerede doğmuştur? Arzu Gamze Kılınç evli mi? Arzu Gamze Kılınç kaç yaşında?
Umut Oğuz kimdir? Nerelidir? Umut Oğuz kaç yaşındadır?
Simay Tüzün kimdir? Nerelidir? Simay Tüzün nerede oturuyor?
Aziz Aslan kimdir, nerede doğmuştur? Aziz Aslan evli mi? Aziz Aslan kaç yaşında?
Hazal Şenel kim? Kaç yaşında? Hazal Şenel'in kısaca hayatı...

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.