İlayda Alişan kimdir, nerede doğmuştur? İlayda Alişan evli mi? İlayda Alişan kaç yaşında?

İlayda Alişan kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? İlayda Alişan’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

İlayda Alişan kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

İlayda Alişan’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. İlayda Alişan aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1996 yılında İstanbul’da doğmuştur. Erberk Model ve Oyunculuk ajansı bünyesinde reklam ve dizilerde rol almış, ilk oyunculuk kariyerini Bir Çocuk Sevdim dizisiyle yaşamıştır. Ardından Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı ve Bana Sevmeyi Anlat gibi birçok yapımda rol almıştır.

Son olarak ise Çukur dizisinde Akşın karakterine hayat veren İlayda Alişan, 2019 yılında Şampiyon adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.