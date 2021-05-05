İlayda Alişan kimdir, kaç yaşındadır? İlayda Alişan hakkında bilgiler

Fox TV’de yayınlanan ve yayınlandığı ilk günden itibaren büyük yankı uyandıran Masumiyet dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan İlayda Alişan, gündemden düşmüyor. Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla sürekli adından söz ettiren Alişan, bu kez aşk dedikodularıyla gündeme geldi. Kardeşlerim dizisnde oynayan Halit Özgür Sarı ile aşk yaşadığı iddia edilen Alişan, gündemin ilk sırasına oturdu. Vatandaşlar ise İlayda Alişan ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Güzel oyuncunun hayatını merak eden vatandaşlar, intenet üzerinden bu konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. Biz de haberimizde İlayda Alişan’ın hayatına dair bilgilere yer verdik. İşte İlayda Alişan’ın hayatı...

İlayda Alişan hakkında bilgiler

26 Şubat 1996 tarihinde hayata gözlerini açan Alişan, İstanbul doğumludur. Eğitimini de doğup büyüdüğü İstanbul’da alan güzel oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü mezunudur. Küçük yaştan itibaren oyunculuğa meraklı olan Alişan, ilk olarak reklam filmlerinde yer alarak oyunculuğa başladı. Coca-Cola, Ülker, Akbank gibi pek çok önemli markanın reklam filmlerinde yer alan Alişan, 2011 senesinden itibaren dizi ve filmlerde de yer almaya başladı.

İlk olarak Bir Çocuk Sevdim adlı dizide yer alan Alişan, sonrasında Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe gibi yapımlarda da yer aldı. Bu yapımlardan sonra çıkışa geçen güzel oyuncu, sırasıyla Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat ve Çukur adlı dizilerde de yer aldı. Özellikle Çukur dizisindeki oyunculuğu ile herkesin beğenisini kazanan güzel oyuncu, bu diziden ayrıldıktan sonra Fox TV’de yayınlanmaya başlanan Masumiyet dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Masumiyet’te Ela Yüksel karakterine hayat veren Alişan, hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle izleyenleri büyülemeye devam ediyor.