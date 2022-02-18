IL processo dizisinin konusu nedir?

IL processoo dizisi Netflix İtalya’nın sevilen dizilerinden biridir.

Dizinin yayın tarihi yaklaşık 2 sene öncedir. Birçok ön yargılı yaklaşıma maruz kalmıştır. Tanıtım filminin eksik oluşu ya da dizinin ismi ön yargıların sebebi olabilir. Suç teması işleyen dizi, cinayet davasını ele alır.

Dizinin konusu

Dizide başrol karakterinin ağırlığı ve ana karakterler dikkat çekmiştir. Yer- mekan güzel işlenmiş zengin-fakir gibi zıt ve ayrımcı konulara yer verilmiştir.

Elena savcıdır ve ana karakterlerden biridir. Dizinin ilk sahnesinde parlayan gözleriyle ve sağlam duruşuyla güzel bir duruş çizmiştir. Dizide İtalya yapımı müze, tarihi ev gibi unsurlara yer verilmiştir.

Dizi senaryosu ilerlerken ortaya gizemli karakterler çıkmaktadır. 17 yaşındaki kızın ani ölümü ile birçok şey merak konusu olur. Yeni karakterlerin bazıları zengin ve evli kişilerdir. Kızı tanıdığını ancak onu öldürmediğini söyleyen biri vardır. Senaryo ilerlerken her an şüpheli kişiler artar.

Savcı Elena, biyolojik anne, avukatlar, şüpheliler derken dizi heyecanla devam eder.