İkimizin Sırrı adlı dizide ne anlatılmaktadır? Dizideki karakterleri canlandıranlar kimlerdir?

İkimizin Sırrı adlı dizinin teması nedir? Bu temayı kimler canlandırmaktadır?

Heyecan ile karşılanan yeni dizi İkimizin Sırrı başladığı günden beri yoğun ilgi ile izlenmeye devam etmektedir. Dizi yapımcısı olarak karşımıza Süreyya Yaşar Önal çıkmaktadır. Yapımcının başarısı yanında çok başarılı oyuncalar dizideki karakterlere hayat vermektedir. Başarılı oyuncu kadrosunun içerisinde;

Dizinin kurulduğu tema nedir, verilmek istenen mesaj nedir?

Tülay Günal, Dolunay Soysert, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu, Irmak Ören olmak üzere başarılıbulunmaktadır. Hayal isminde minik bir kız olarak karşımıza çıkan Ahsen Türkyılmaz oyunculuğun hakkını küçük yaşta verip dizinin ilgi odağı olmasında başarılı bir oyunculuk sergiliyor. Anne kız yaşamaya çalışan Hayal ve annesini canlandıran Leyla Feray dizideki ismi ile Neva bize hayatın zorluklarını göstermekte çok başarılı. Minik bir aile olarak yaşamlarına devam etmeye çalışan Neva ve Hayal’in karşısına çıkan restoran sahibi Alp karakterini ise Aras Aydın canlandırmaktadır. Dizinin her bölümünde Alp ve Neva arasında farklı olaylar gelişmekte ve buda izleyicinin dizinin sonraki bölümünü heyecanla beklemesini sağlamaktadır. Aynı zamanda hayatı zorluklarla geçmiş ama oğluna olan anne sevgisini hala yaşamakta olan ancak onun yanında olmaktan da korkan Seylan Sorgun karakteri ile karşımıza çıkan Dolunay Soysert dizinin ilerleyen bölümlerinde oğluna ne kadar yaklaşabileceğini bize merak ettiriyor.

Anne kız olarak yaşamaya çalışan Neva ve Hayal olmadık sıkıntılar ile karşı karşıya kalmaktadır. Ancak Neva karakteri çok güçlüdür ve asla kızını bu hayatta yalnız bırakmak istememektedir. Neva’nın zor zamanlarında şaşırtıcı bir şekilde karşısına Alp çıkar ve ikili arasında anlaşılmayan durumlar gelişmeye başlar. İyi veya kötü olarak nitelendirilemeyen bu durum ilerleyen bölümlerde belli olacak gibi görünmektedir. Alp kendi annesinden ayrı büyümüştür ve bir kardeşi daha vardır. Kardeşinin annesi olan Türkan Karahun ise kardeşler arasından kendi oğlunun her şeyin başına geçmeyi hak ettiğini düşünmekte ve bunun için birçok girişimde bulunmaktadır. Bu durum kardeşlerin arasını bozacak mı? Bunu ilerleyen bölümlerde göreceğimiz kesin. Alp karakterinin öz annesi olan Seylan ise daha önceden şarkıcılık yapmakta ve o dönemlerde yaşadığı sıkıntıları şuan atlatmaya çalışmaktadır. Seylan’ın geçmişi bırakmaya çalışması ona oğlu Alp ile yaşadıkları olayları da anımsatmaktadır. Yaşanan tatsız olayların geride kalması için çabalayan Seylan bunu yapmaya çalışırken oğlu Alp’i yanında bulabilecek mi?

İlerleyen bölümlerde heyecan dolu gelişmeler ile bütün bu soruların cevaplarını İkimizin Sırrı dizisinde görmemiz mümkün olacak.